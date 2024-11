Les poubelles genevoises, stars d'un chocolatier de Carouge

À Carouge, chez le chocolatier Rohr, les poubelles genevoises ne se ramassent pas… elles se dégustent! Depuis les années 70, la maison propose ces créations chocolatées aussi délicieuses qu’originales, fruit d'une idée insolite qui perdure depuis trois générations.

La gourmandise prend une forme inattendue à Carouge: celle de petites poubelles en chocolat, imaginées et confectionnées par le chocolatier Rohr. Cette tradition savoureuse remonte aux années 70, lorsqu'une idée aussi audacieuse qu'amusante a émergé au sein de cette chocolaterie emblématique.

Poubelle métallique

Tout a commencé lorsqu'un jour, le père de Nicole Rohr, agacé par une poubelle laissée dans la cour, a décidé d'en faire un symbole gourmand. "Il a pris le modèle de notre vieille poubelle métallique qu'on avait dans la cour. Il a totalement créé le moule et surtout, il a créé la première thermoformeuse en faisant ce moule", explique Nicole Rohr, actuelle directrice de la chocolaterie.

Aujourd’hui, ce savoir-faire continue de se transmettre et de se perfectionner. Fabien Trabichet, chocolatier depuis plus de 20 ans, en est le maître d’œuvre. Les coques sont moulées en chocolat avant d'être remplies avec une ganache crémeuse, raconte-t-il. Les poubelles se déclinent en chocolat au lait ou aux noix, renfermant un cœur de ganache fondante, sans alcool, mais riche en saveurs.

Véritable savoir-faire

La création de ces petites œuvres nécessite un véritable savoir-faire. "A la maison, c'est un peu plus compliqué de faire une poubelle, même si ce n'est pas impossible", précise Fabien Trabichet. "Et quand la ganache brille bien et qu'on ne voit pas la graisse qui ressort sur les côtés, on peut dire qu'elle est réussie."

Entre 2023 et 2024, près de 200'000 de ces poubelles ont été dégustées par les Genevois. Et le succès de cette spécialité unique ne cesse de croître. "Nous conseillons de commencer par le couvercle, la partie la plus solide, puis de savourer le reste. C’est une poubelle que l'on dévore avec bonheur," sourit Nicole Rohr.

Sujet TV: Camille Lancy

Texte web: Fabien Grenon