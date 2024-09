Les HUG instaurent leur propre système de surveillance des virus respiratoires

Les Hôpitaux universitaires de Genève, sous la direction de Stephan Harbarth, chef du service Prévention et contrôle de l’infection des HUG, ont décidé de lancer leur propre système de surveillance des épidémies respiratoires après l'arrêt de celui de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Réponse à l’arrêt du financement fédéral

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont décidé de mettre en place leur propre système de surveillance des épidémies après la suspension du réseau fédéral par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). "Ça nous a vraiment surpris. C’était une décision très rapide, unilatérale", explique Stephan Harbarth, chef du service prévention et contrôle de l'infection aux HUG.

Un besoin de données critiques

Ce nouveau système vise à pallier le manque de données sur les virus respiratoires sévères comme le coronavirus, la grippe et le virus respiratoire syncytial (RSV). Le réseau précédent, qui comptait jusqu’à vingt hôpitaux participants, a été réduit à six avant d'être suspendu.

Le système des HUG sera principalement automatisé et digitalisé pour recueillir les données essentielles, couvrant des aspects tels que les admissions en soins intensifs, les issues finales des patients, et la transmission nosocomiale. "On va essayer d’avoir un minimum de données pour pouvoir donner des informations à notre institution et aussi aux autorités cantonales", ajoute Stephan Harbarth.

Collaboration inter-hospitalière

Les HUG collaborent déjà avec d’autres hôpitaux suisses comme ceux de Bâle, Saint-Gall et Lucerne, bien que chaque établissement ait son propre système informatique, ce qui pose certains défis. "Nous n’avons pas le mandat légal de construire à la place de l’OFSP un nouveau système centralisé", admet Stephan Harbarth, soulignant la nécessité d’un hub de données centralisé pour une surveillance épidémique efficace en Suisse.

Ce nouveau système a pour but de protéger les patientes et les patients et d’améliorer la prévention en informant les médecins et les institutions sur les risques et les meilleures pratiques à suivre.

Sujet radio: Stéphane Délétroz

Adaptation web: Laure Pagella