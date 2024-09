Le procès du meurtre des Charmilles a débuté à Genève, sous le signe de la récidive

Le Tribunal criminel de Genève se penche depuis lundi sur l'homicide des Charmilles. Trois jeunes âgés de 23 à 28 ans sont jugés pour s'être battus dans un parking souterrain en janvier 2019. Le plus jeune, accusé d'avoir donné un coup de couteau mortel à un Portugais de 22 ans, était déjà impliqué dans la violente agression de Saint-Jean en 2017.

Le principal accusé a longtemps nié être violent, rejetant la faute sur l'alcool et ses mauvaises fréquentations. Cependant, depuis son incarcération en 2019, un suivi psychothérapeutique lui aurait permis de prendre conscience d'un problème plus profond. Aujourd'hui, il assume l'entière responsabilité de ses actes, a-t-il déclaré lundi lors de la première journée d'audience.

Un moment particulièrement émouvant est survenu lorsqu'il s'est levé pour présenter ses excuses à la famille, ce qui a fait fondre en larmes la mère de la victime. Il s'est également excusé de ne pouvoir fournir d'explications, expliquant ne pas se souvenir des événements survenus dans le parking, une amnésie que les parties plaignantes jugent peu crédible. Elles seront entendues mardi.

Poursuivi pour assassinat et tentative d'assassinat

Il est poursuivi pour assassinat et tentative d'assassinat. Il est accusé d'avoir tué un jeune en lui portant un coup de couteau au coeur et d'avoir tenté de tuer un autre jeune alors âgé de 21 ans. Il risque plus de dix ans de prison. Les deux autres prévenus sont, eux, poursuivis pour rixe et omission de prêter secours. Le procès doit durer jusqu'à vendredi.

Le principal prévenu s'était rendu à la police le jour même du drame. Le couteau à cran d'arrêt qu'il avait utilisé avait été retrouvé au bord d'une route. Une semaine après l'homicide des Charmilles, une marche blanche avait réuni quelque 4000 personnes. De nombreux Genevois s'étaient joints à la famille et aux proches de la victime pour dénoncer la violence.

Une autre agression deux ans plus tôt

Agé de 18 ans au moment des faits, le meurtrier présumé avait participé deux ans plus tôt, en 2017, à l'agression de deux trentenaires dans le quartier voisin de Saint-Jean. Souffrant de graves séquelles, les deux victimes de cette agression, qui ne connaissaient pas leurs agresseurs, avaient été laissées pour mortes et sont restées lourdement handicapées.

Les deux membres majeurs de cette bande de cinq jeunes hommes avaient été condamnés à de lourdes peines de prison.

Mineur au moment de cette première agression, le jeune homme aujourd'hui inculpé pour le meurtre des Charmilles avait lui été condamné par la justice des mineurs, à une peine qui n'a pas été rendue publique. Il est resté deux mois dans une prison pour mineurs avant de passer d'un foyer à l'autre. Un an et demi plus tard, il était de retour dans sa famille.

ats/hkr/vajo