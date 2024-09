Le procès du meurtre des Charmilles a débuté à Genève

Le Tribunal criminel de Genève se penche dès lundi sur l'homicide des Charmilles. Trois jeunes, âgés de 23 à 28 ans, seront jugés pour s'être battus dans le parking du centre commercial en janvier 2019. Le plus jeune est accusé d'avoir donné un coup de couteau mortel à un Portugais de 22 ans.

Le premier prévenu est poursuivi pour assassinat et tentative d'assassinat. Il est accusé d'avoir tué un jeune en lui portant un coup de couteau au coeur et d'avoir tenté de tuer un autre jeune alors âgé de 21 ans. Il risque plus de dix ans de prison. Les deux autres prévenus sont, eux, poursuivis pour rixe et omission de prêter secours. Le procès doit durer jusqu'à vendredi.

Le principal prévenu s'était rendu à la police le jour même du drame. Le couteau à cran d'arrêt qu'il avait utilisé avait été retrouvé au bord d'une route. Une semaine après l'homicide des Charmilles, une marche blanche avait réuni quelque 4000 personnes. De nombreux Genevois s'étaient joints à la famille et aux proches de la victime pour dénoncer la violence.

Agé de 18 ans au moment des faits, le meurtrier présumé avait participé deux ans plus tôt à l'agression de deux hommes dans le quartier voisin de Saint-Jean. Il avait été condamné par la justice des mineurs pour une peine qui n'a pas été rendue publique. Il était resté deux mois dans une prison pour mineurs, avant de passer d'un foyer à l'autre. Un an et demi plus tard, il était de retour dans sa famille.

Souffrant de graves séquelles, les deux victimes de cette agression avaient été laissées pour mortes.

ats/hkr