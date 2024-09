Le principal accusé condamné pour assassinat dans le procès du drame des Charmilles à Genève

Le Tribunal criminel de Genève a condamné mercredi l'assassin d'un homme de 22 ans à une peine de 16 ans et dix mois de prison et à une mesure d'internement. Il a ainsi suivi le réquisitoire du Ministère public à l'encontre de ce jeune de 23 ans.

Le plus jeune, accusé d'avoir donné un coup de couteau mortel à un homme de 22 ans, était déjà impliqué dans la violente agression de Saint-Jean en 2017. Il a été condamné à 16 ans et 10 mois de prison, peine complémentaire à la peine de 38 mois prononcée en 2021. Une mesure d'internement est ordonnée, accompagnée de mesures thérapeutiques ambulatoires. Les avocats de l'accusé ont déjà annoncé faire recours.

L’accusé a agi de façon froide et égoïste, sans empathie, a noté la Cour. Il a empêché l’appel aux secours. Il a créé les conditions d’une confrontation et ne peut invoquer la légitime défense. Le principal accusé n'a laissé aucune échappatoire à la victime, alors que celle-ci ne montrait aucune hostilité et n’a pas participé au conflit.

Grande violence et "faute gravissime"

L’accusé a un passé de grande violence, un comportement de chef de quartier, de leader, a souligné le tribunal. L'accusé a exprimé de la fierté après avoir tué la victime. Il paraît comme un meurtrier déterminé sans grand scrupule

"La faute de l'accusé est gravissime", a relevé le président du Tribunal. Le principal accusé est également reconnu de tentative d'homicide sur la personne d'un ami de la victime ainsi que de tentative de lésion corporelle simple contre un autre.

L’accusé a des traits manipulatoires. Il reconnaît sa faute mais pas de sincérité ni empathie. Il était très jeune au moment de l'agression des Charmilles (juste majeur), mais l’expertise psychiatrique n’identifie pas d’immaturité.

Développement suit.

