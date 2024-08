Le Parc des Evaux à Onex accueille la Nuit des chauves-souris

La traditionnelle Nuit des chauves-souris genevoise se tient vendredi dans le Parc des Evaux à Onex. Des experts y partagent leur passion pour ces mammifères nocturnes, menacés en Suisse. Dans Forum, la spécialiste Aline Wuillemin souligne leur rôle crucial dans notre écosystème, malgré les menaces pesant sur elles.

Cette manifestation, qui en est à sa 29e édition, a pour but de mieux faire connaître ces animaux. Le public pourra notamment apprendre qu'une seule chauve-souris peut manger jusqu'à 3000 insectes par nuit ou que les chiroptères jouent un rôle crucial dans la pollinisation des plantes et la dissémination de graines.

Au programme de cet événement: une course d'orientation et une balade acoustique, notamment. La nuit des chauves-souris 2024 sera également l'occasion de fêter les 40 ans du réseau Centre de Coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris (CCO) en Suisse et à Genève.

Trente espèces en Suisse

Trente espèces de chauves-souris sont répertoriées en Suisse. Leur faible taux de reproduction les rend particulièrement vulnérables. Elles n'ont par exemple pas aimé la météo fraîche et pluvieuse du printemps dernier, comme l'explique dans Forum Aline Wuillemin, correspondante régionale à l'antenne genevoise du Centre de Coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris.

"Les femelles mettent au monde leurs seuls petits de l'année aux mois de mai et juin. Et quand ils naissent, ces petits sont sans aucun poil", explique-t-elle. C'est pourquoi ils ont probablement souffert de la fraîcheur du printemps. Sans compter que quand il pleut beaucoup, les insectes - qui constituent l'essentiel de leur alimentation - ne sortent pas voler. "Donc on a des individus qui sont en souffrance en termes d'alimentation."

Les chauves-souris ont toutefois une longévité exceptionnelle en regard de leur taille, puisqu'elles peuvent vivre plus de 30 ans.

Un rôle important

Même si les superstitions, les craintes des maladies et les destructions volontaires se raréfient, les chauves-souris restent menacées par les activités humaines. Il est donc indispensable de favoriser la biodiversité locale dans les jardins, car elles ont un rôle important à jouer. "En Europe, elles vont avoir un rôle important de régulation des populations d'insectes. Il faut imaginer qu'une chauve-souris, c'est environ 1000 moustiques par nuit", souligne Aline Wuillemin.

Leur préservation passe aussi par une diminution de la pollution lumineuse.

La Nuit des chauves-souris est un événement international qui existe depuis 1997. Elle représente l'un des plus importants événements naturalistes de Suisse et se déroule chaque année dans une trentaine de pays d'Europe.

