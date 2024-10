Le Jet d'eau va prendre une petite pause de cinq semaines

Emblème de Genève, le Jet d'eau sera arrêté dès lundi prochain et jusqu'au 4 décembre. En cause: les travaux de maintenance annuelle et la rénovation de pièces de fabrication spéciale datant de 1951, année de construction de la station de pompage.

Il s'illumine, attire les touristes ou reste éteint en fonction de la météo. A passé 150 ans, le Jet d'eau, mythique symbole de la Cité de Calvin, va avoir droit à une pause de cinq semaines, l'occasion de resserrer quelques boulons. Les travaux de maintenance visent en particulier à entretenir les vannes, les pompes, les moteurs ou encore l'éclairage extérieur, ont indiqué jeudi les Services industriels de Genève (SIG). Ils ont lieu chaque automne et durent habituellement deux à quatre semaines. Tuyauterie à rénover Cette année, deux conduites d'aspiration d'eau situées dans la station de pompage, sous le Jet d'eau, ainsi que les pièces qui les constituent seront rénovées. Ces conduites servent à amener l'eau du lac jusqu'aux pompes qui la propulsent dans l'air à 200 km/h par la buse. Une partie des pièces seront démontées pour être révisées dans les ateliers des SIG au Lignon. Elles seront ensuite sablées et repeintes avant d'être remises en place. Les pièces qui ne sont pas démontables seront restaurées directement sur place, précisent les SIG, qui travailleront avec des entreprises spécialisées. Si les conditions météorologiques le permettent, le Jet d'eau sera remis en marche le 4 décembre. >> Lire aussi le Grand format : Le Jet d'eau de Genève ats/doe