Le Groupe romand des amis du teckel a organisé une balade canine géante, une première suisse

Après Melbourne, Londres ou encore Paris, une première "Teckel Walk" – comprenez un défilé de teckels – a connu un véritable succès ce dimanche à Genève. Plus de 150 chiens ont afflué pour participer à l'évènement sous un soleil éclatant.

C'est un petit pas pour le teckel, mais une grande première pour les amoureux de la race. Une "Teckel Walk" n'avait encore jamais eu lieu, ni à Genève, ni en Suisse.

Désormais, c'est chose faite. Ce dimanche, une centaine de canidés ont paradé sur les rives du Léman, accompagnés par au moins deux fois plus de propriétaires et passionnés du "chien saucisse", comme on le surnomme.

C'est un chien très sociable, très sympathique, qui adore les enfants... et qui sait très bien se mettre en scène Claudine Miazza, Organisatrice de la première Teckel Walk de Genève

L'événement a été un véritable succès. Le caractère et la bouille attendrissante des teckels n'y serait pas pour rien, selon l'organisatrice.

"C'est un chien très sociable, très sympathique, qui adore les enfants... et qui sait très bien se mettre en scène", assure Claudine Miazza, membre du Groupe romand des amis du teckel (GRAT).

Cette race de basset a connu un véritable engouement sur les réseaux sociaux. En Suisse aussi, elle est de plus en plus prisée par les propriétaires.

>> Voir le sujet du 19h30 sur ce chien devenu "star" des réseaux : Les teckels sont les nouveaux chiens vedettes sur les réseaux sociaux. Cette race de basset est aussi de plus en plus prisée en Suisse / 19h30 / 2 min. / le 5 janvier 2024

Fin de la promenade. Au parc Mon Repos, il est l'heure de l'apéro. Le propriétaire d'un teckel noir à poils ras particulièrement loquace traduit sa réponse: "il raconte qu'il a rencontré des centaines et des centaines de copains en même temps", plaisante-t-il.

Un chien présent à la première "Teckel Walk" de Genève s'exprime au micro de la RTS.

Les "chiens saucisses" devraient pouvoir retrouver leurs congénères l'an prochain, une deuxième édition est déjà prévue.

Sujet TV: Chloé Steulet

Adaptation web: Doreen Enssle