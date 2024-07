Le Grand Genève se dote d'une vision territoriale à l'horizon 2050

Les élus du Grand Genève se sont accordés mardi sur la planification territoriale de leur région pour les prochaines années. Il s'agit d'encadrer au mieux le développement d'une région qui connaît une hausse démographique importante et une croissance économique soutenue.

D'ici à 2050, entre 200'000 et 400'000 personnes devraient s'ajouter au million d'habitantes et habitants actuels du Grand Genève. Les représentants du district de Nyon, de France voisine et de Genève ont convenu mardi qu'une répartition plus égale était nécessaire.

Ils se sont accordés sur une nouvelle "Vision territoriale transfrontalière". Non contraignant, ce document pose les grandes lignes pour l'aménagement de la région.

La vision commune positionne "le socle du vivant" au coeur du développement territorial. Il s'agit de mettre un accent particulier sur la préservation de la biodiversité, des services écosystémiques, des ressources naturelles et de leurs processus écologiques, soulignent dans un communiqué les instances du Grand Genève.

Un "équilibre à trouver"

La planification prévoit aussi d'accompagner les mobilités dans la région et de maîtriser l'urbanisation. Le canton de Genève, la région de Nyon et le Pôle métropolitain de France voisine pourront s'adosser à cette vision territoriale pour mieux relever les défis qui vont se présenter.

Christian Dupessey, maire de la ville d'Annemasse et représentant des communes françaises, souhaite limiter la croissance sur son territoire. Selon lui, il s'agit d'une "question d'équilibre à trouver". "Notre propre économie est en jeu et nous y tenons, comme nous tenons aussi à cette grande région. [...] Nous sommes capables de trouver le bon équilibre avec l'objectif d'un pourcent par an de développement de la population", assure-t-il mercredi dans La Matinale de la RTS.

Des élus genevois à convaincre

Antonio Hodgers, conseiller d'Etat genevois en charge du Territoire et président du Grand Genève, estime de son côté que "Genève ne peut plus continuer à exporter sa crise du logement chez ses voisins vaudois et français" et espère que les élus du canton se montreront "à la hauteur de cette responsabilité".

Le défi est néanmoins conséquent, une majorité du Parlement genevois étant réticente à cette "Vision territoriale transfrontalière".

Les représentants du Grand Genève se sont par ailleurs engagés à déposer un projet d'agglomération de cinquième génération auprès de la Confédération suisse. La finalisation de la candidature interviendra en juin 2025. Plus de 200 projets font l'objet d'analyse avant l'établissement de la liste de mesures éligibles.

