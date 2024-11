Le Conseil d'Etat genevois va "revoir la loi" après l'explosion de l'impôt automobile pour certains véhicules

Le Conseil d'Etat genevois va "reprendre en main" le dossier de l'impôt automobile et "revoir la loi", a indiqué mercredi la présidente du gouvernement cantonal Nathalie Fontanet au 19h30 de la RTS. Des augmentations de facture pour 2025 allant jusqu'à 500% pour des véhicules anciens ont été notifiées à des automobilistes.

"Je ne vous cache pas que le Conseil d'Etat est extrêmement préoccupé", a d'emblée indiqué Nathalie Fontanet dans le 19h30. "Nous estimons que c'est au Conseil d'Etat maintenant de reprendre ce dossier en main et de revoir la loi", a indiqué la ministre des Finances. "La situation n'est pas tenable" et le Conseil d'État s'est réuni mercredi matin pour trouver des solutions.

Echelonnement, bouclier fiscal et remises d'impôt

"La première étape est de valider le texte qui a été déposé par le PLR et qui vise à prévoir un échelonnement sur 2025 et sur 2026", indique la conseillère d'Etat PLR. Ensuite, il s'agira de soutenir le texte du mouvement Libertés et Justice sociale (LJS), "qui prévoit de demander au Conseil d'Etat de revoir la loi et de faire en sorte qu'il y ait un bouclier, donc un taux d'augmentation maximum de l'impôt".



"Le troisième point, c'est de trouver des solutions concrètes pour les personnes qui aujourd'hui subissent une augmentation et ne sont pas en mesure de l'assumer". L'idée serait de faire des "remises d'impôt".

"Ajourd'hui, on n'est pas dans la recherche de responsabilités et de coupables sur ce qui s'est passé (...). La responsabilité du Conseil d'Etat, c'est de trouver des solutions rapidement", indique Nathalie Fontanet.



La présidente du gouvernement rappelle toutefois qu'il s'agit d'un projet mené par le Parlement et que les services du département compétent ont répondu à l'ensemble des demandes d'information. "Manifestement, personne n'est allé suffisamment loin en termes de questions", concède la magistrate PLR.

Reprise en main rapide

"Nous allons prendre en main, avec l'aide du Parlement, demain et vendredi, les choses très rapidement pour faire en sorte de corriger cette situation", promet encore Nathalie Fontanet.

A l'origine de ces hausses spectaculaires se trouve une loi cantonale acceptée en mars dernier en votation. Intitulé "Pour une imposition écoresponsable et équitable des véhicules motorisés", le texte était un contre-projet à une initiative UDC qui demandait une réduction de moitié de l'impôt sur les véhicules.

>> Les explications du 19h30 sur les différents systèmes de taxation écologique : La taxation écologique des véhicules varie fortement entre les différents cantons romands / 19h30 / 1 min. / hier à 19:30

Propos recueillis par Philippe Revaz

Adaptation web: Caryl Bussy