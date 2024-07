Le Bioparc de Genève déborde d'animaux abandonnés, dont des perroquets

En raison des nombreux abandons d'animaux liés aux vacances d'été, le Bioparc de Genève n'aura bientôt plus de places disponibles. Ces jours, il recueille pas moins d'un perroquet abandonné tous les trois jours.

Plusieurs espèces de perroquets cohabitent au Bioparc de Genève. La plupart ont été sauvés de l'abandon.

"Malheureusement, ce sont des gens qui prennent des grands perroquets sans se rendre compte du travail que cela implique", a expliqué Raphael Burkhardt, gardien d'animaux, dans le 12h45 de la RTS lundi.

>> Lire aussi : Après avoir été adoptés, les lapins domestiques sont de plus en plus souvent abandonnés

Grands et bruyants

Très bruyants, ces oiseaux requièrent beaucoup d'attention et ont besoin de vivre en présence de leurs congénères, dans un espace adapté. Leur longévité importante est aussi rarement prise en compte.

"Les grands Aras peuvent aller jusqu'à 70-80 ans", précise le gardien d'animaux, qui ajoute que même les petites Conures "ont une espérance de vie entre 25 et 30 ans. C'est un investissement en temps qui est assez conséquent et que les gens sous-estiment beaucoup".

Les perruches et perroquets rescapés sont auscultés, soignés et mis en quarantaine au Bioparc avant de pouvoir rejoindre les volières.

"Lorsqu'ils arrivent, ils sont amaigris et faibles et peuvent avoir des troubles digestifs. Ils sont souvent nés en captivité ou en élevage spécialisé, donc généralement en animalerie. Honnêtement, ils ne savent pas se débrouiller seuls et ont même du mal à trouver à manger", déplore Chloé Gonseth, "animal manager" au Bioparc.

Hausse des abandons

Depuis début juillet, le parc fait face à une hausse inédite des abandons, avec un perroquet abandonné tous les trois jours environ. Lâchés dans la nature par leur propriétaire, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes.

Avec une trentaine de perroquets, le Bioparc arrive bientôt à saturation. Une pension provisoire a été ouverte par le parc pour garder les oiseaux lors des vacances. Mais les places sont limitées. La meilleure solution reste la sensibilisation des futurs propriétaires pour éviter les achats impulsifs.

Sujet tv: C.E

Adaptation web: juma