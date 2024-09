La Ville de Genève prévoit un déficit de 63,4 millions en 2025

Le projet de budget 2025 de la Ville de Genève affiche un déficit de 63,4 millions de francs. En cause: les baisses fiscales pour les entreprises et les personnes physiques qui seront en votation en septembre et en novembre.

"Sans ces réductions d'impôts cantonales, le déficit serait de 9 millions de francs, dans le respect du chemin du retour à l'équilibre fixé à la suite de l'entrée en vigueur de RFFA", a indiqué mercredi devant les médias Alfonso Gomez, en charge des Finances. Et de préciser que l'exécutif est "totalement opposé" à la baisse fiscale pour les personnes physiques qui met en difficulté les municipalités. Malgré les incertitudes liées à l'issue des scrutins, le projet de budget, le dernier de la législature, intègre les probables pertes fiscales. Selon les estimations du canton, les revenus liés aux personnes physiques chuteront de 41,7 millions à 614,2 millions. Les revenus liés aux personnes morales devraient atteindre 184,9 millions, en baisse de 16,7 millions. Nouveaux postes Adopté à l'unanimité des cinq membres du Conseil administratif, ce projet prévoit des charges de 1,393 milliard. La hausse de 37 millions par rapport à 2024 est conforme à la croissance des besoins sociaux et environnementaux, a relevé le grand argentier. Les charges du personnel augmentent de 20,5 millions, dont 11,3 millions en raison des mécanismes salariaux. La Ville de Genève prévoit de créer 108,7 nouveaux postes, dont 51,5 dans le secteur de la petite enfance, notamment en lien avec la municipalisation des crèches. Des postes sont aussi demandés pour renforcer les équipes des espaces verts et celles du service logistique et manifestations, ainsi que pour augmenter le dispositif d'accompagnement des adolescents et jeunes adultes. "Irresponsable" Le niveau des investissements est maintenu à 180 millions de francs, dont 50 millions pour rénover les immeubles de logements. L'autofinancement est de 27,8 millions. Quant à la dette, elle pourrait atteindre 1,786 milliard selon les hypothèses, alors qu'elle se situe à 1,53 milliard. "Le Canton promet que les diminutions d'impôts seront vite absorbées, mais le déséquilibre n'est pas tenable à long terme. Nous avons besoin de finances solides pour rattraper le retard dans les rénovations et développer les infrastructures", a souligné le magistrat écologiste, qui a qualifié la baisse d'impôts pour les personnes physiques d'irresponsable et d'idéologique. ats/hkr