La Ville de Genève interdit la diffusion des matches de l'Euro dans l'espace public

Si vous habitez à Genève et que vous pensiez aller regarder le deuxième match de l'équipe de Suisse contre l'Ecosse sur une terrasse, vous serez peut-être déçu: la Ville a décidé d'interdire aux bars, cafés et autres restaurants de diffuser les rencontres de l'Euro 2024 dans l'espace public jusqu'aux quarts de finale.

Les autorités communales genevoises estiment qu'il s'agit d'une question de "bon sens". Durant les trois premières semaines de l'Euro 2024 en Allemagne, elles souhaitent centraliser les nuisances et les risques sécuritaires en un seul endroit: la fanzone de Plainpalais.

Les fans de football ne pourront regagner les terrasses genevoises qu'à partir des quarts de finale qui débutent le 5 juillet prochain.

Mécontentement pour les uns...

Cette décision de la Ville fâche certains établissements et notamment Nadège Perdrizat, membre du groupement professionnel des restaurateurs et hôteliers. "C'est un manque de confiance flagrant de la Ville envers la capacité des établissements publics à gérer leur clientèle et leur établissement", ne décolère-t-elle pas dans La Matinale.

"Peut-être qu'un événement avec des centaines ou des milliers de personnes concentrées peut être plus à risques qu'un établissement avec une trentaine de personnes en terrasse", développe Nadège Perdrizat.

...compromis pour les autres

Si certains bars craignent aussi de perdre leur clientèle et ainsi voir leur chiffre d'affaires baisser, d'autres y voient un bon compromis, d'autant plus que les supporters de football ne sont pas forcément la meilleure clientèle, estime Pierre-Jean Firmin, restaurateur à Plainpalais.

"La plupart des gens qui viennent pour voir les matches vont boire quelques bières, manger deux ou trois frites, et à la fin du match, on va se retrouver avec une terrasse vide, parce que tout le monde est parti", explique-t-il.

Les fans déçus pourront toujours se rabattre sur d'autres communes genevoises, où les écrans resteront admis sur les terrasses tout au long de l'Euro 2024.

