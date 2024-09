"La Tribune de Genève va perdurer sous forme papier et numérique", assure la directrice de Tamedia

Deux semaines après l'annonce de la suppression de 290 postes chez Tamedia, sa directrice, Jessica Peppel-Schulz, a rencontré le Conseil d'Etat genevois pour le rassurer quant à l'avenir de la Tribune de Genève, un titre menacé par les coupes drastiques. "La Tribune de Genève va perdurer", assure-t-elle dans le 19h30 de la RTS.

Un entretien avait été sollicité en urgence, après l'annonce choc d'une restructuration radicale au sein de Tamedia. Fin août, TX Group avait annoncé pour sa filiale la suppression d'environ 200 postes à temps plein dans le secteur de l'imprimerie, ainsi que 90 postes dans les rédactions.

>> Lire aussi : Restructuration radicale chez Tamedia qui va supprimer près de 300 postes et fermer des imprimeries

Le groupe avait annoncé vouloir miser prioritairement sur l24 Heures en Suisse romande, suscitant des craintes quant à l'avenir d'autres publications, telles que la Tribune de Genève. Mardi, Jessica Peppel-Schulz, la directrice de Tamedia, a été reçue par le Conseil d'Etat genevois pour lever ces doutes.

>> Voir le sujet du 19h30 : La directrice de Tamedia se veut rassurante sur l'avenir de la Tribune de Genève / 19h30 / 2 min. / aujourd'hui à 19:30

"La discussion a été franche, un peu tendue, mais constructive et a permis de lever l’ambiguïté sur la disparition programmée de la Tribune de Genève", déclare la présidente du Conseil d'Etat genevois Nathalie Fontanet au micro du 19h30 de la RTS. "Nos interlocuteurs nous ont donné des assurances sur le fait que leur stratégie comprenait la pérennité du titre, tant dans sa version papier que numérique".

Invitée dans le 19h30 de la RTS, Jessica Peppel-Schulz réitère sa promesse: "la Tribune de Genève va perdurer". "Elle existera comme par le passé sous forme papier et sous forme numérique", assure-t-elle.

Si Tamedia a choisi 24 Heures parmi ses quatre marques fortes, avec le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung et la Basler Zeitung, c'est que celui-ci "déborde de ses frontières". "Pour le numérique, nous visons des lecteurs au-delà du territoire régional", explique Jessica Peppel-Schulz. "Cela fait partie de la stratégie complète de Tamedia. C'est tout a fait indispensable, parce que nous perdons des lecteurs traditionnels".

Le personnel toujours inquiet

Malgré ces clarifications, le gouvernement genevois demeure inquiet, ajoute toutefois Nathalie Fontanet. "Nous n'avons pas d'informations sur le nombre exact de licenciements et ses effets sur un journalisme de qualité", précise-t-elle. Ces déclarations de Jessica Peppel-Schulz ne sont pas non plus parvenues à rassurer le personnel de la Tribune de Genève, qui reste sceptique face aux promesses de survie du titre.

"On a un peu de peine à le croire", affirme Rocco Zacheo, représentant du personnel de la Tribune de Genève, relevant le contraste entre les propos de la direction de Tamedia et "un plan de restructuration qui va dans la direction absolument diamétralement opposée".

"C'est un plan qui parle de coupes drastiques dans les rédactions, de mesures qui ne permettront pas au titre de survivre et de vivre sainement", poursuit-il. Pour obtenir des réponses, un débrayage est prévu jeudi à la Tribune de Genève et dans les autres titres romands du groupe. "Nous demandons concrètement de nous mettre à table, tous, avec la direction et les rédactions, chose qui n'a pas été faite", indique Rocco Zacheo.

Sujet TV: Guillaume Martinez

Adaptation web: Emilie Délétroz