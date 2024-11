La salle genevoise du Palladium ne pourra accueillir plus qu'un concert par mois

Haut lieu de concerts et de soirées dansantes à Genève, le Palladium n'a pas toujours dû composer avec un voisinage sensible. Longtemps industriel, le site situé en face de la salle de concert a d'abord accueilli une usine à gaz - dont l'explosion en 1909 causera la mort de 12 personnes - , puis la voirie et enfin les Services industriels genevois jusqu'à leur déménagement dans le quartier du Lignon.

Progressivement abandonné, le site est investi dès 1996 par des ateliers, des petites entreprises, dont la première cyclomessagerie du canton, un théâtre, des salles de concert et des boîtes de nuit ainsi que divers lieux partagés qui forment le collectif baptisé Artamis. En un peu plus d'une décennie, le quartier deviendra l'une des scènes de tout premier plan de la culture alternative en Suisse. Fin 2008, le site devant être décontaminé puis réaffecté en logements, l'aventure prend fin.

Quatre immeubles seront construits sur les cendres d'Artamis. La façade de l'un d'eux borde la rue du Stand, juste devant l'entrée du Palladium.

L'une des entrées du quartier genevois alternatif d'Artamis en 2008. [CC BY-SA 3.0 - BiiJii]

>> Le site d'Artamis présenté en 1997 dans l'émission Faxculture : Artamis / Faxculture / 5 min. / le 31 janvier 1997

vic