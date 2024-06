La richissime famille indienne Hinduja condamnée à de la prison ferme par la justice genevoise

Le Tribunal correctionnel de Genève a prononcé vendredi des peines de prison de 4 ans et demi et 4 ans contre les membres de la richissime famille indienne Hinduja pour usure par métier, sans toutefois retenir la traite d’êtres humains.

Le tribunal a considéré que les employés de maison indiens au service de la famille Hinduja - une des plus puissantes d'Inde et du Royaume-Uni - dans la maison qu'elle possède à Cologny (GE) n'ont pas été contraints à venir travailler en Suisse. En revanche, ils percevaient des salaires dérisoires - entre 220 et 400 francs -, même en tenant compte du fait qu'ils étaient nourris et logés.

Pour les juges, la famille Hinduja a abusé de manière caractérisée de la situation de faiblesse de ces employés indiens, qui étaient pour certains illettrés.

De quatre à quatre ans et demi de prison

Le patriarche de 79 ans et sa femme de 75 ans ont été condamnés à quatre ans et demi de prison. Leur belle-fille et leur fils ont écopé de quatre ans de prison.

Les prévenus n'ont pas assisté à l'audience de jugement.

Leur procès devant la justice genevoise avait repris le 10 juin et un accord à l'amiable et secret avait été passé avec les trois employés qui poursuivaient la famille.

Le conglomérat Hinduja est présent dans 38 pays et emploie quelque 200'000 personnes.

agences/juma