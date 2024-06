La richissime famille indienne Hinduja condamnée par la justice genevoise

Les quatre membres de la richissime famille Hinduja ont été acquittés vendredi par la justice genevoise dans leur procès pour traite d'êtres humains, a annoncé la présidente du tribunal correctionnel. Ils sont en revanche coupables d'usure par le métier, ce qui leur vaut des peines de quatre ans de prison et plus.

Les Hinduja "seront donc acquittés de traite d'êtres humains", parce que la "capacité de détermination" des employés indiens plaignants n'était "pas annihilée", a déclaré la présidente du tribunal correctionnel de Genève, en l'absence des quatre prévenus.

Les quatre membres de la famille Hinduja - une des plus puissantes d'Inde et du Royaume-Uni - étaient accusés d'avoir exploité le personnel de leur villa des alentours de Genève. Le salaire du personnel domestique se situait entre 220 et 400 francs par mois, ce qui est très en-dessous de ce que peut espérer gagner un employé de maison.

Leur procès devant la justice genevoise avait repris le 10 juin et un accord à l'amiable et secret avait été passé avec les trois employés qui poursuivaient la famille.

>> Sur le sujet, lire : Au procès Hinduja, à Genève, les milliardaires passent un accord financier avec leurs anciens employés

Jusqu'à cinq ans et demi de prison requis

Le premier procureur Yves Bertossa avait requis une peine privative de liberté de cinq ans et demi à l'encontre du père de 78 ans et de son épouse de 75 ans. Tous deux étaient absents depuis le début du procès pour des raisons de santé.

Le procureur avait aussi réclamé quatre ans et demi de prison à l'encontre de leur fils de 56 ans et de leur belle-fille de 50 ans.

Le conglomérat Hinduja est présent dans 38 pays et emploie quelque 200'000 personnes.

Développement suit

agences/juma