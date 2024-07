La reconversion d'Isabelle Pasquier-Eichenberger inquiète une partie du milieu agricole genevois

La nomination fin juin de l'écologiste Isabelle Pasquier-Eichenberger comme adjointe à la direction de l’Office cantonal genevois de l’agriculture passe mal auprès d'une partie du milieu agricole. L'UDC dénonce une forme de copinage tandis qu'AgriGenève s'inquiète de ses positions, très éloignées des siennes.

L'écologiste de 51 ans, qui a été vice-présidente des Vert-e-s suisses, s'est beaucoup intéressée aux questions d'agriculture lors de son mandat de conseillère nationale de 2019 à 2023. Son engagement à la tête de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN) a tellement inquiété AgriGenève, la chambre d'agriculture du canton, qu'elle a envoyé un courrier au Département du territoire pour exprimer son émoi.

La faîtière agricole reproche notamment à Isabelle Pasquier-Eichenberger des positions dogmatiques et trop éloignées du terrain. Par ailleurs, "ses positions sur les initiatives sur l'eau propre, les produits phytosanitaires, la biodiversité ou l'élevage intensif, n'étaient pas du tout les mêmes que celles d'AgriGenève", s'inquiète sa présidente Patricia Bidaux.

"Recyclage proche du copinage"

L'UDC genevoise, quant à elle, dénonce dans un communiqué de presse une politique de "recyclage proche du copinage". Un an après son cuisant échec à sa réélection au Conseil national, Isabelle Pasquier-Eichenberger retrouve du travail à l'OCAN, rattaché au Département du territoire, lui-même dirigé par son collègue de parti Antonio Hodgers, fait valoir le parti agrarien.

"Le hasard fait bien les choses", commente la section cantonale, qui assure cependant ne pas remettre en question les compétences de l'ancienne conseillère nationale. Isabelle Pasquier-Eichenberger connaît en effet très bien le domaine.

Titulaire d'un master en science de l'environnement, elle a dirigé pendant sept ans les dossiers agriculture de la Fédération romande des consommateurs (FRC). Elle a ensuite travaillé comme collaboratrice scientifique à l'Association suisse pour le développement de l'agriculture et de l'espace rural, une expérience utilisée à bien mauvais escient et de manière hostile, selon l'UDC.

Des accusations rejetées

De son côté, le Département du territoire conteste vivement ces reproches. Concernant le "copinage", la porte-parole d'Antonio Hodgers affirme qu'Isabelle Pasquier-Eichenberger a été choisie exclusivement pour ses compétences au terme d’un processus standard de recrutement, ouvert et transparent. Elle assure aussi que le chef du département n'a ni été contacté ni sollicité pour ce recrutement.

Le département balaie également les accusations d'orientation politique. Il s'étonne même que l'UDC se place comme seule représentante des milieux agricoles genevois et rappelle que l'Office cantonal de l'agriculture veille notamment à promouvoir aussi une alimentation locale et durable et à préserver la biodiversité.

Isabelle Pasquier-Eichenberger n'a quant à elle pas souhaité réagir.

Mohamed Musadak/edel