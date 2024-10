La Municipalité de Genève étend le dispositif des correspondants de nuit

En Ville de Genève, des correspondants de nuit seront présents les jeudis, vendredis et samedis, de 18h00 à 2h00 du matin dans les quartiers de Plainpalais, de la Jonction et des Acacias. Ces agents de médiation sociale assurent une prévention nocturne et favorisent le bien vivre ensemble.

Ces correspondants de nuit se déplacent à pied, par équipe de deux ou trois, avec une veste qui permet de les identifier facilement, indique vendredi la Municipalité dans un communiqué. La Ville de Genève avait mis en place ce dispositif en octobre 2021 dans la zone Ouche - Concorde - Franchises - Servette - Charmilles - Saint-Jean. Suite aux résultats très satisfaisants constatés, le dispositif a été déployé en 2023 sur le secteur Pâquis - Grottes -Saint-Gervais, précise la Ville. La présence des correspondants de nuit contribue à apaiser les tensions entre les différents groupes de population. Elle vise aussi à diminuer le sentiment d’insécurité, réduire les nuisances sonores, les incivilités et le harcèlement de rue. "Le dispositif est appelé à couvrir l’ensemble du territoire municipal", souligne Christina Kitsos, maire de la Ville de Genève, en charge du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, citée dans le communiqué. Actuellement, l'équipe des correspondants de nuit est constituée d'une responsable, de neuf personnes à mi-temps et de trois auxiliaires. ats/hkr