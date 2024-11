La justice enquête sur des incendies criminels touchant des consulats à Genève

Le Ministère public de la Confédération est saisi après deux départs de feu suspects au Consulat de France et à la Mission d’Algérie auprès de l’ONU, cet été à Genève, révèle vendredi la RTS. Le Quai d’Orsay, à Paris, a été averti de la situation.

A Genève, le Consulat général de France et la Mission permanente de la République algérienne auprès de l'Office des Nations unies et des organisations internationales ont été la proie des flammes cet été, à quelques jours d’intervalle. Ces incendies concomitants intéressent la justice fédérale, qui soupçonne des actes malveillants, a appris le Pôle enquête de la RTS.

Les faits remontent au 13 et au 15 août dernier. Le mardi 13 août, c’est d’abord la Mission d’Algérie auprès de l’ONU, sise à Bellevue, qui est victime d’un sinistre. Le feu s’est déclaré en pleine nuit dans une cuisine du rez-de-chaussée, selon les pompiers interrogés par 20 minutes. Il n’y a aucun blessé, mais deux personnes ont été évacuées.

Le Consulat général d'Algérie à Genève confirme les faits dans un communiqué publié le lendemain. Il rassure les membres de sa communauté vivant en Suisse: "Cet incendie n'a causé que des dégâts matériels limités." Contacté, le consul général d’Algérie n’a pas répondu aux sollicitations de la RTS.

Incendie suspect

Un jour plus tard, le vendredi 15 août, c’est cette fois le Consulat général de France, situé non loin de la vieille-ville genevoise, qui est la cible d’un départ de feu, là encore en pleine nuit. "Cela a occasionné des dégâts superficiels et minimes, heureusement. Personne n’était dans le bâtiment", relate le consul de France Clément Leclerc à la RTS. Une plainte est déposée le jour même à Genève pour dégradation à la propriété.

"Nous avons des raisons de penser que ce départ de feu est intentionnel", confie Clément Leclerc, tout en précisant ne pas avoir reçu de menaces au préalable. "Le Quai d’Orsay, à Paris, a été averti. Nous avons rehaussé notre vigilance sécuritaire depuis lors. Les autorités genevoises, elles, ont augmenté leur niveau d’attention sur notre site." A peine un mois plus tard, ce même Consulat de France et son monument aux morts ont été vandalisés, débouchant là encore sur le dépôt d’une plainte.

Le MPC saisi

Initialement saisi, le Parquet genevois transmet le dossier au Ministère public de la Confédération (MPC). Contacté, ce dernier confirme à la RTS qu’il dirige actuellement deux procédures contre inconnu "pour incendie intentionnel, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui et dommages à la propriété".

Dans ce contexte, le MPC indique avoir été informé par les autorités genevoises des déprédations perpétrées contre le Consulat de France et que c’est lui désormais qui va reprendre l’affaire. "Les investigations sont en cours, y compris les vérifications concernant le lien potentiel entre les cas", conclut-il.

Raphaël Leroy, Pôle enquête RTS