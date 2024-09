La double vie de l'abbé Pierre à Genève

L'abbé Pierre séjournait régulièrement dans la Cité de Calvin. Il avait ses habitudes dans un hôtel proche du quartier chaud des Pâquis où une célèbre prostituée a révélé l'avoir croisé. Dans le même temps, le Pôle enquête de la RTS a pu déterminer qu'il entretenait une liaison avec une femme de sa communauté.

Sciée en deux, la plaque de l'abbé Pierre, sur la vigne à Farinet, à Saillon (VS), laisse deviner le désarroi de ceux qui furent ses amis autrefois. L'association de la Vigne de Farinet assume pleinement cet acte, décidé après les révélations sur les accusations de violences sexuelles à l'encontre du célèbre religieux.

La plaque de l'abbé Pierre brisée dans la vigne à Farinet. [RTS]

Sept semaines après les premières annonces, l'abbé Pierre, mort en 2007 à l'âge de 94 ans, est visé par 17 nouveaux témoignages l'accusant de violences sexuelles sur une période allant des années 1950 aux années 2000.

"Cette brisure marque ce qui s'est passé dans bien des cœurs des Suisses et d'autres personnes. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a une figure emblématique qui est tombée de son piédestal", explique le coprésident de l'Association de la Vigne à Farinet, dimanche dans le 19h30 de la RTS.

Client du quartier chaud des Pâquis

En Suisse, bien avant ces accusations d'agressions, la vie sexuelle de l'abbé Pierre avait déjà défrayé la chronique. Lors de ses nombreux séjours à Genève, le religieux logeait dans un établissement situé à deux pas du quartier chaud des Pâquis, l'hôtel International & Terminus. Il a fréquenté à l'époque la maison close d'une célèbre prostituée de la place: Grisélidis Real. Cette dernière l'a révélé publiquement en direct à la télévision, le 15 mai 1990, dans l'émission Ciel, mon mardi! sur TF1.

La patronne nous avait dit: venez regarder par le trou de serrure de la salle de bains, il y a quelqu'un qui attend son tour (...) C'était un abbé, c'était l'abbé Pierre et je l'ai vu Grisélidis Réal en 1990 sur TF1

Elle voulait mettre le clergé face à ses responsabilités. "La patronne nous avait dit: venez regarder par le trou de serrure de la salle de bains, il y a quelqu'un qui attend son tour. C'était quelqu'un d'extraordinaire, qui a fait beaucoup de bien à l'humanité. Jamais j'en ai parlé, mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. C'était un abbé, c'était l'abbé Pierre et je l'ai vu", a affirmé Grisélidis Réal devant un Christophe Dechavanne médusé.

Selon son fils, un travailleur social qui a œuvré pour défendre les victimes d'abus, ce témoignage lui a coûté extrêmement cher. "A la suite de cette émission, elle m'a dit, si c'était à refaire, je ne suis pas sûr que je le referais. Parce que les réactions ont été très violentes. On lui a craché à la figure dans la rue. Elle a reçu beaucoup de lettres d'insultes et de menaces", détaille Igor Schimek.

Liaison avec une femme à Genève

Ces révélations sont restées sans suite. L'abbé Pierre, Henri Grouès de son vrai nom, a poursuivi ses allées et venues à Genève. Le Pôle enquête de la RTS a pu déterminer qu'il entretenait une liaison avec une femme de la communauté. Cette dernière l'accompagnait, en secret, lors de certains de ses déplacements.

L'abbé rencontrait d'autres femmes dans le même temps. Une personne qui l'a côtoyé à Genève a expliqué à la RTS qu'il avait pour habitude de mettre en garde celles qui l'approchaient, redoutant de potentiels dérapages.

Contactée par la RTS, la communauté des chiffonniers d'Emmaüs Genève conteste avoir eu connaissance de ces faits. Toutefois, son président annonce qu'il va demander la semaine prochaine à son comité que soit retirée toute référence à l'abbé Pierre.

Emmaüs international, la maison mère, a depuis juillet mandaté un cabinet spécialisé pour traiter les accusations d'agressions sexuelles visant l'abbé Pierre. A ce jour, deux personnes se sont annoncées pour des faits s'étant produits en Suisse.

Claude-Olivier Volluz, Pôle enquête RTS