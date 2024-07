La baignade fortement déconseillée à Genève, interdite dans la Maggia

A Genève, le fort débit actuel du Rhône accroît fortement le danger de baignade dans le fleuve. Les autorités cantonales déconseillent donc la baignade jusqu'à nouvel avis. Elle est interdite dans la Maggia et dans une partie du lac Majeur.

En plus d'avoir augmenté le niveau des eaux des lacs et des rivières, les intempéries de la semaine passée ont provoqué des dégâts matériels. En conséquence, l'état-major d'urgence tessinois a interdit la baignade dans le lac Majeur et dans la Maggia partout où des débris et du bois ont été charriés par les intempéries. Concrètement, cela concerne les régions de Locarno, Ascona et Tenero.

Une levée de l'interdiction ne sera envisagée que lorsque les analyses en cours du laboratoire cantonal seront terminées, a précisé l'autorité cantonale.

A Genève aussi les fortes pluies ont contraint les autorités à déconseiller la baignade.

Haut niveau d'eau

Suite aux abondantes précipitations de la semaine passée et à la fonte des neiges, le niveau des eaux du Rhône a considérablement augmenté. Pour prévenir tout risque d'inondation et assurer la sécurité des infrastructures environnantes, il est nécessaire d’ouvrir complètement les vannes au barrage du Seujet, écrivent le canton et la police jeudi dans un communiqué.

Le Léman est à quinze centimètres au-dessus de sa cote maximale et le débit du Rhône s’élève à 580 m3 par seconde au barrage du Seujet. Pour ces raisons, les barrages de Verbois et de Chancy-Pougny ont également ouvert leurs vannes au maximum.

Courants rapides et imprévisibles

De manière concomitante, ces mesures créent des conditions particulièrement dangereuses avec des courants plus rapides et imprévisibles. La hauteur de l'eau, combinée à une vitesse accrue, représente un danger significatif pour toute personne s'aventurant dans le fleuve, relèvent les autorités.

Les courants plus forts peuvent surprendre, même les personnes expérimentées, augmentant considérablement les risques de noyade ou d'accidents graves. Les autorités locales rappellent que la nage en eau vive n'est pas sans risque, a fortiori lorsque les courants sont forts et les niveaux d'eau élevés. Il est donc fortement recommandé de renoncer à la baignade dans le Rhône dans ces circonstances.

ats/juma