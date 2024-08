L'explosion d'un colis piégé blesse un homme sur son palier à Genève

Une déflagration a sérieusement blessé un homme mardi matin à Genève. Au moment où il manipulait un sac déposé devant son appartement, une explosion s'est produite. La victime a été évacuée à l'hôpital et une enquête est en cours.

Une forte explosion a eu lieu ce matin à 7h19 dans un appartement de la rue de Saint-Jean, indique la Tribune de Genève.

"Un homme, né en 1981, a découvert un sac devant sa porte", explique le procureur général Olivier Jornot lors d’un point presse organisé sur place. "Du liquide s’échappait de ce sac et lorsqu’il l’a manipulé, celui-ci a explosé. L’homme a été touché à la jambe et au pied. Il a été sérieusement blessé mais son pronostic vital n’est pas engagé."

La victime a été évacuée par le Service d’incendie et de secours via la grande échelle et emmenée à l’Hôpital cantonal. Il vivait avec sa femme et ses deux enfants dans cet appartement.

Le Ministère public de la Confédération averti

Comme des explosifs ont été utilisés, Olivier Jornot précise que le Ministère public de la Confédération (MPC), compétent en la matière, a été renseigné. Le MPC pourrait reprendre l'enquête.

L'Institut forensique de Zurich, spécialisé en explosifs, a également été sollicité.

ebz