L'ex-président du Guatemala attaque la justice genevoise dans le cadre de l'affaire Sperisen

L'ex-président du Guatemala Alejandro Giammattei et son ex-ministre de l'Intérieur Carlos Vielmann ont déposé une plainte pénale contre le procureur genevois Yves Bertossa. Ils s'estiment victimes de diffamation et de calomnie dans le cadre de l'affaire Sperisen.

"Dans la procédure pénale toujours en cours contre Erwin Sperisen, le premier procureur les qualifie à plusieurs reprises de membres d'une organisation criminelle, bien qu'ils aient été acquittés par divers tribunaux, y compris en Europe. Ce faisant, le procureur porte délibérément atteinte à l'honneur du président Giammattei et du ministre Vielmann", écrit l'avocat des plaignants Dominic Nellen dimanche dans un courrier aux médias.

Toujours selon ce document, les plaignants "ne sont plus disposés à accepter cette atteinte à leur réputation et exigent que le procureur rende des comptes et soit sanctionné".

Quatrième procès

La plainte pénale a été déposée le 29 août, soit quelques jours avant l'ouverture lundi, devant un tribunal genevois, du quatrième procès d'Erwin Sperisen. L'ex-chef de la police nationale civile du Guatemala est accusé de complicité d'assassinat lors d'une opération des forces de l'ordre en septembre 2006 au pénitencier de Pavon.

A l'époque, cet établissement guatémaltèque se trouvait sous la coupe des narcotrafiquants. Au cours de l'opération, sept détenus avaient été tués. Aux yeux du Ministère public genevois, ces prisonniers ont été exécutés froidement avec l'accord d'Erwin Sperisen.

L'affaire Sperisen, émaillée de multiples recours au Tribunal fédéral, dure depuis plus de douze ans. Le double national suisse et guatémaltèque, aujourd'hui âgé de 54 ans, s'est réfugié en Suisse avec sa famille en 2007. Il a été arrêté à Genève en 2012. Il a passé plus de onze ans privé de liberté, entre détention préventive, assignations à résidence et peine de prison.

ats/sjaq