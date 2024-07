Inauguration des nouveaux bains du Jet d'eau à Genève

Située juste en aval du Jet d'eau de Genève, une nouvelle structure flottante, dotée de deux bassins, a été inaugurée lundi. Dans le canton, on observe une augmentation des bains publics, qui offrent aux amateurs et amatrices de natation la possibilité de profiter des points d'eau naturels.

L’emplacement est idyllique, juste à côté de la jetée où les touristes se promènent pour prendre des selfies avec le Jet d’eau en arrière-plan. Inspirée des "Badi" de la Suisse alémanique, une plateforme flottante a été installée. Elle comprend deux bassins lacustres: le premier, peu profond, est adapté aux enfants, tandis que le second, plus profond, est idéal pour effectuer des longueurs.

Il faut payer une entrée à 2 francs pour profiter de cet aménagement, qui peut accueillir jusqu’à 300 personnes. Son ouverture se prolongera jusqu’au 30 septembre. Il s’agit d’une installation temporaire qui vise terme à renaturer cette zone.

Renforcer l'attractivité du lac

"En 2014, nous nous sommes rendu compte que seulement 15% des espaces autour de la rade étaient aménagés pour la baignade. Aujourd’hui, nous répondons à ce besoin de nouveaux accès au lac", a expliqué Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative de la Ville de Genève, dans le 12h45 de la RTS.

La région voit de plus en plus de lieux de baignade s’ouvrir. Le dernier ajout est un ponton en forme de "C" dans la commune de Cologny. L'an dernier, un couloir de natation a été ouvert dans le lac au niveau du quai Wilson. Et la grande plage des Eaux-Vives, elle, a été inaugurée en 2019.

