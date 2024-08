Importante opération de police à Genève après l'explosion d'un colis piégé qui a fait un blessé

Une importante opération de police s'est déroulée mardi dans le quartier de Saint-Jean à Genève, après une déflagration survenue en matinée. Un homme d'une quarantaine d'années a été blessé à une jambe lors de l'explosion d'un sac déposé sur le palier de son appartement. Une partie du quartier a été bouclée durant toute la journée.

L'explosion s'est produite peu avant 7h30, a indiqué le Ministère public genevois. "Un homme, né en 1981, a découvert un sac devant sa porte", a expliqué le procureur général Olivier Jornot lors d’un point presse organisé sur place. "Du liquide s’échappait de ce sac et lorsqu’il l’a manipulé, celui-ci a explosé. L'homme a été touché à la jambe et au pied. Il a été sérieusement blessé mais son pronostic vital n’est pas engagé."

La victime, qui vivait avec sa femme et ses deux enfants dans l'appartement, a été évacuée par le Service d’incendie et de secours via la grande échelle et emmenée à l’Hôpital cantonal. Plusieurs voisins ont entendu la déflagration et les cris des enfants qui se trouvaient également dans l’appartement.

En l’espace de quelques minutes, un important dispositif de sécurité a été dépêché sur place: police, pompiers, accompagnés d’équipes spécialisées dans la neutralisation d’engins explosifs. Le dispositif a été levé vers 17h00. Une équipe de l'Institut forensique de Zurich, un négociateur et des psychologues ont aussi été envoyés dans l'immeuble.

L'instruction confiée au Ministère public de la Confédération

La victime est une personne apparemment sans histoire qui n'est pas connue de la justice ni des services de police, a précisé le Ministère public genevois.

Des recherches ont été menées dans l'immeuble pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres sacs ou d'objets suspects. En début d'après-midi, les habitants ont commencé à être évacués. Ils ont pu regagner leur foyer quelques heures plus tard.

L’instruction a été reprise par le Ministère public de la Confédération (MPC), en collaboration étroite avec Fedpol et la police cantonale. "À l'heure actuelle, il n'y a pas d'indices en rapport avec une éventuelle suspicion d'acte terroriste. L’enquête étant en cours, aucune autre information ne sera donnée pour l’instant", a écrit le MPC en fin d'après-midi. Les autorités refusent d'indiquer si elles ont à ce stade procédé ou non à une interpellation.

