Genève refuse de toucher à la formation des enseignants et de baisser les impôts des entrepreneurs

La formation des enseignants du primaire durera toujours quatre ans à Genève. Selon les premiers résultats, la réduction à trois ans est refusée dimanche en votation par 61,11% des voix. La réforme était attaquée par les enseignants et la gauche.

Genève conserve son cursus universitaire de quatre ans, alors que les autres cantons romands forment leurs futurs maîtres en trois ans dans des Hautes écoles pédagogiques. Votée par la majorité de droite au Grand Conseil, la modification de la loi sur l'instruction publique visait à former davantage d'étudiants à Genève et à leur permettre d'entrer plus vite sur le marché du travail.

Les référendaires ont gagné dimanche, jusque dans les rangs du Centre et du MCG, qui avaient initialement soutenu la réforme. Selon eux, la formation universitaire actuelle offre un haut degré d'expertise, en phase avec la complexité des situations et des besoins dans un canton urbain. Le cursus forme des généralistes capables d'enseigner quatorze matières dans les huit degrés du primaire.

ats/vkiss