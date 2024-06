Genève et Vaud annulent toutes les manifestations prévues en raison du risque de tempête

Le moment et la trajectoire des orages peuvent difficilement être prévus plus de quelques heures à l’avance. Ils peuvent se former très vite, et il ne reste que peu de temps pour prendre des mesures appropriées. C’est pourquoi, par temps orageux, vous devez être préparé à de fortes averses soudaines, ainsi qu’à des rafales et des impacts de foudre, met en garde MétéoSuisse sur son site internet.

Si vous prévoyez des activités en extérieur, prévoyez des possibilités de protection et des itinéraires alternatifs

Mettez les objets extérieurs (p. ex. les pots de fleurs, les meubles de jardin) à l’abri du vent et de la grêle, et enroulez les stores

Garez les véhicules dans un garage ou sous un abri (dommages dus à la grêle)

Débranchez les appareils électriques (p. ex. TV, ordinateur) pour les protéger des surtensions

Fermez les portes et les fenêtres

Comportement à adopter pendant un orage

La distance d’un orage peut être évaluée grâce au temps qui s’écoule entre le moment de l’éclair et celui où vous entendez le tonnerre. La règle est simple, explique MétéoSuisse. La distance de l’orage en km s’obtient en divisant par trois le nombre de secondes entre l’éclair et le tonnerre. Par exemple, si vous voyez un éclair et entendez le tonnerre 12 secondes plus tard, alors l’orage se trouve à environ 4 km.