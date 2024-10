Faire le tour du Mont Blanc après un problème cardiaque, le défi réalisé par des patients des HUG

La reprise d'une activité physique après une opération du cœur est essentielle. Pour la favoriser, une équipe de dix soignants des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) emmène plusieurs de leurs patients faire le tour du Mont Blanc à pied, une expérience hors normes pour leur faire regagner confiance.

Emmener 30 personnes opérées du cœur faire le tour du Mont Blanc: ce projet surprenant de prime abord a été mis en place il y a dix ans aux HUG grâce au soutien de sa fondation privée. L'objectif est de "créer des événements emblématiques pour transmettre un message d'espoir", a expliqué le cardiologue Philippe Meyer dimanche dans le 19h30 de la RTS.

Relever un tel défi après un accident cardiaque implique un profond chamboulement du mode de vie. Ce changement de l'hygiène de vie doit être mis en pratique sur le long terme, comme l'explique la physiothérapeute Line Rodriguez.

La remise en forme débute d'abord par la sortie du milieu hospitalier, puis par la recherche de la confiance en son coeur, développe Edouard Laré, également physiothérapeute aux HUG. Une telle expédition représente une "consécration" pour les personnes ayant bien récupéré physiquement, ajoute-t-il.

Parcours de 170 kilomètres

Le tour du Mont Blanc représente un parcours de 170 kilomètres, dont 9000 mètres de dénivelé positif, réalisé pendant 9 jours par les trente patients et les 10 membres du corps médical qui les accompagnent.

"C'est quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, le fait de pouvoir marcher comme ça, d'endurer, de respirer sans souffler", explique Christophe Chemtob. "C'est la liberté", considère le patient.

Ce projet "est une expérience magnifique, même inoubliable", affirme Périclès Magalhaes de Oliveira, maître de sport au service de réadaptation cardiaque. Le sentiment est partagé par le guide de montagne de l'équipe, qui se dit épaté: "Dans ces gens-là, le plus faible est avec le plus fort et on est tous ensemble".

Reportage TV: Chloé Steulet

Adaptation web: mera