Des mères de famille se mobilisent pour préserver le lieu d'accueil "La Source bleue" à Genève

Des dizaines de familles se mobilisent pour préserver La Source bleue, un lieu d'accueil et d'intervention précoce qui aide de nombreuses familles à Genève. Plusieurs postes sont menacés, mais le canton conteste toute suppression d'emploi.

Le Département de l'Instruction publique (DIP) prévoit de ne pas reconduire plusieurs postes dès la rentrée prochaine au sein de la structure de soutien à la parentalité et de prévention des troubles chez les tout-petits.

La Source bleue accueille pourtant chaque année plus d'une centaine d'enfants âgés de 0 à 4 ans. Elle soutient et socialise aussi leurs parents, souvent issus de la migration et donc plus facilement isolés. Et surtout, elle détecte les troubles du langage et du comportement des tout-petits avant l'école et redirige les familles en cas de besoin.

Cette mission a même été reconnue d'utilité publique par la Cour des Comptes en 2023. L'organe de contrôle relevait alors que la structure manquait de moyens et incitait le canton à poursuivre son financement.

"Le développement de nos enfants, un trésor"

Or, à l'inverse, l'Etat prévoit de se passer de plusieurs logopédistes, psychomotriciennes et éducatrices au sein de la Source bleue. Si ça ne représente qu'un total de 1,7 équivalent plein temps, la mesure concerne plus d'un tiers des effectifs actuels répartis sur les deux sites des Pâquis et des Libellules (Vernier).

En réaction, un collectif de mères inquiètes s'est mobilisé devant l'Hôtel-de-Ville mercredi. Elles y ont déposé une pétition munie de plusieurs centaines de signatures. Pour elles, la décision prise par l'Office médico-pédagogique est incompréhensible. Elle risque de mettre à mal un lieu "assez complet", déplore une manifestante, "un espace où on peut être ensemble, les parents, les enfants et les professionnels".

"On va enlever ce qu'on avait comme trésor, c'est-à-dire le développement de nos enfants", témoigne une autre maman. "Quand on est des parents et qu'on se retrouve toute seule avec un enfant qui ne parle pas et qu'on sait pas comment réagir, c'est l'une des choses les plus importantes", souligne-t-elle.

Le canton réfute

Contacté, le DIP réfute toute suppression. Il explique que les postes avaient été augmentés de façon temporaire et annoncés comme tels. Il ne s'agit que d'un "retour à la normale", selon le département, qui précise que ces ressources seront réallouées dès la rentrée à l'enseignement spécialisé dans les écoles.

Il remet également en question l'appartenance de la Source bleue à l'Office médico-pédagogique, estimant qu'il ne s'agit "pas de prestations thérapeutiques" et que la structure touche des enfants en âge préscolaire, un domaine qui relève de la compétence communale.

Charlotte Frossard/jop