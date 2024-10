Deal de rue: "Je vends de la drogue pour survivre", confie un dealer en quête de régularisation

Pour Loïc Pignolo, enseignant et chercheur aux Universités de St-Gall et de Genève, spécialiste des échanges marchands dans le deal de rue, "tous les deux, trois ans, on a une polémique qui sort autour du deal de rue". Mais selon lui, il est important d'essayer de désindividualiser le regard, "de pas regarder seulement les personnes, mais le système plus global autour".

Certes, on parle là d'un marché illégal, mais les problèmes qui lui sont liés, et en l'occurrence la violence, sont plutôt limités, observe-t-il. "Dans mes recherches en tout cas, j'ai pu constater que les vendeurs essayaient d'éviter autant que possible la violence, afin de rassurer leurs clients, de légitimer leur présence auprès des riverains et d'éviter d'attirer l'attention de la police." Même si la violence ne peut pas toujours être exclue lorsqu'il s'agit de deal de rue, conçoit-il, notamment dans le cas du crack, drogue particulièrement addictive connue pour rendre le consommateur en manque particulièrement agressif.

Et pour lui, le deal de rue ne représente qu'une petite partie de la problématique du marché de la drogue, allant des marchés fermés et privés aux marchés ouverts et publics. "Le deal de rue attire le plus l'attention, mais à côté de ça, il y a les marchés plus fermés, où des dealers et des clients se retrouvent à l'abri des regards."

L'espace public, en tant que lieu de rencontre entre l'offre et la demande, est problématique pour tous les acteurs (dealers, clients, commerçants, habitants), et met en lumière une certaine précarité qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos villes, poursuit-il. La précarité qui est l'autre aspect du problème sur lequel il est important selon lui que les autorités se penchent.