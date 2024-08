Dans le canton de Genève, une rentrée scolaire avec plus d'élèves et de nombreux défis

Près de 83'000 enfants vont faire leur rentrée scolaire dès lundi dans le canton de Genève, une hausse de près de 1% qui s'observe à tous les degrés d'enseignement. La prise en charge des élèves avec des besoins spécifiques, l'intégration des migrants et la pression sur les bâtiments sont les principaux défis auxquels doivent faire face les autorités.

Dès lundi, les 82'898 élèves (838 de plus qu'à la rentrée de 2023) du canton de Genève seront répartis à raison de 39'922 dans l'enseignement primaire, 14'549 en cycle d'orientation, 26'120 dans l'enseignement secondaire II et 2280 dans l'enseignement spécialisé, écrit mardi le Département cantonal de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) dans un communiqué.

Pour les encadrer, ils bénéficieront de 8136 enseignants, dont 557 engagés pour cette rentrée.

>> Réécouter également le reportage du 12h30 sur la rentrée scolaire dans les cantons suisses alémaniques : Keystone Rentrée scolaire 2024: les cantons alémaniques mettent à l'honneur les classes flexibles / Le 12h30 / 1 min. / hier à 12:36

Des enseignants soutenus par des professionnels de l'éducation

Un des objectifs de la politique éducative genevoise est de permettre d'orienter plus d'enfants à besoins spécifiques dans l'enseignement régulier au moment de l'entrée en scolarité, tout en donnant les moyens nécessaires au personnel enseignant et encadrant. Il est ainsi proposé de soutenir les enseignants avec de la co-intervention, à visée collective, qui devrait à terme se généraliser dans les classes des deux premiers degrés primaires.

Concrètement, l'enseignant titulaire est accompagné tout au long de l'année, au minimum à 50%, par un autre professionnel de l'éducation afin de suivre l'ensemble de la classe. Cette mesure concerne pour cette rentrée 80 classes à Genève dans lesquelles se trouvent des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Au total, ce sont donc 1450 élèves qui bénéficieront de cette mesure collective.

Mineurs non accompagnés plus nombreux

Les autorités doivent aussi faire face aux effets de la crise migratoire qui se poursuit. A la fin juin, le nombre d'élèves issus de la migration s'élevait à 3575, tous niveaux confondus (+374 par rapport à 2023. Le DIP observe également "une hausse préoccupante des requérants mineurs non accompagnés", nécessitant un accompagnement spécialisé et qui n'ont par ailleurs que très peu été scolarisés avant leur arrivée à Genève.

Cette hausse constante des effectifs, autant due à la migration qu'à la démographie, met une pression forte sur les besoins en infrastructures. La situation pour cette rentrée a été maîtrisée, affirme le DIP, mais cette problématique fait l'objet d'une attention particulière des autorités cantonales et communales, ces dernières étant en charge de la construction des écoles primaires.

ats/ther