Colis piégé à Genève: les lois qui encadrent l'utilisation et la fabrication d'explosifs

Une bombe artisanale a blessé un père de famille dans des circonstances encore mystérieuses mardi matin à Genève. Bien que ce genre de faits divers restent rares, la fabrication artisanale d'explosifs, certes illégale, est une réalité.

Le mystère reste épais autour de l'explosion de Saint-Jean. Pour le moment très peu d'éléments de l'enquête ont été rendus publics. Le dispositif artisanal utilisé n'est pas encore connu, on ne sait pas encore comment il a été fabriqué, ni par qui. Mais selon les informations de la RTS, la bombe qui a explosé mardi matin a nécessité du savoir-faire.

L'enquête a très vite été reprise par le Ministère public de la Confédération, comme toujours lorsqu'un explosif est en jeu. Contacté mercredi après-midi, il ne fait pas de commentaires sur les avancées, mais précise qu'aucune arrestation n'a eu lieu et rappelle qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'indices en rapport avec une éventuelle suspicion d'acte terroriste. Sur le terrain, la police poursuit son travail et continue à interroger le voisinage (lire encadré).

Nombreux tutoriels sur Internet

Une bombe artisanale qui explose sur un palier d'appartement est un fait rare, assure la police genevoise. Malgré l'illégalité de la pratique, plusieurs spécialistes de la question nous ont confirmé qu'il était tout à fait possible de fabriquer une bombe artisanale à l'aide de tutoriels trouvés sur internet par exemple. De telles manipulations restent cependant quelque chose de très dangereux, car il est difficile de savoir comment ces dispositifs artisanaux peuvent réagir.

Possible mais interdit

En Suisse, deux lois encadrent la pratique. La première, la loi fédérale sur les explosifs est un texte large qui indique notamment que "la fabrication en Suisse de matières explosives et de poudre de guerre ainsi que leur importation sont soumises à l'autorisation de la Confédération".

Récemment, le 1er janvier 2023, une nouvelle loi est entrée en vigueur concernant ce que l'on appelle les "précurseurs d'explosifs". Vendues dans les magasins spécialisés, comme les pharmacies ou les drogueries, ce sont les substances à partir desquelles on peut fabriquer des explosifs. Il s'agit par exemple de produits qu'on retrouve dans des désherbants, l'eau oxygénée ou dans le dissolvant pour vernis à ongles. Pour un privé, il est possible de s'en procurer pour autant que la concentration est faible. Si elle est élevée, il faudra une autorisation pour pouvoir en acheter.

S'aligner avec l'Europe

Cette loi a été décidée pour s'aligner sur la réglementation européenne en vigueur depuis 2014 qui vise à lutter contre le terrorisme. Le but était notamment d'éviter que la Suisse devienne le supermarché des criminels européens, mais aussi de tenter d'enrayer la hausse ces dernières années d'attaques de bancomats avec des explosifs.

Selon FedPol, en plus de limiter l'accès aux précurseurs d'explosifs, l'entrée en vigueur de cette loi a permis une meilleure sensibilisation du côté des vendeurs. "Nous constations en effet que les entreprises nous annoncent plus souvent des situations suspectes. Par exemple, lorsque différents produits ont été achetés de manière combinée, et que leur utilisation semble douteuse."

Sujet radio: Tania Sazpinar

Texte web: Fabien Grenon