Aucun train ne circule à la gare de Genève Cornavin ce week-end

La gare de Cornavin à Genève est fermée jusqu'à dimanche à 15h00 en raison de travaux. Des bus, des cars et des trams de substitution ont été mis en place pour les voyageurs et voyageuses, mais les temps de trajet sont rallongés.

Depuis 19h00 samedi, des grilles bloquent l'accès aux quais de la gare de Genève Cornavin. La mise en service du nouvel enclenchement de la gare nécessite en effet une interruption totale du trafic ferroviaire sur le secteur Coppet – Genève – Genève-Aéroport – Bellegarde (F) – Annemasse (F) jusqu'à dimanche à 15h00.

"On remplace un ancien centre de commande conçu en 1986 par un centre automatisé", explique Frédéric Revaz, porte-parole des CFF pour la Suisse romande, dans le 19h30 de la RTS. "Ce week-end, on procède au branchement de tous les signaux, les balises et les aiguillages".

Doté de technologies plus avancées, le nouveau centre permettra d’assurer la bonne circulation des trains sur le périmètre de la gare dans le contexte de la hausse prévue du nombre de voyageurs sur l'axe Lausanne-Genève dans les prochaines décennies.

Temps de parcours prolongé

Chaque jour, en moyenne, plus de 170'000 personnes transitent par Genève Cornavin, en direction de Nyon, Lausanne ou de la France. "On a choisi le laps de temps où il y a le moins de clients, entre le samedi 19h et le dimanche 15h, pour déranger le moins de monde possible", précise Frédéric Revaz.

Pour éviter la panique, 70 assistantes et assistants accompagnent les voyageurs et les dirigent vers les moyens de transport de remplacement.

"Notre mission, c'est de donner les informations aux clients, de leur dire comment ils vont aller d'un point A à un point B", indique l'assistante clientèle des CFF Nadia Zerrifi, qui précise que tout se déroule bien et que les voyageurs sont "heureux d'avoir du monde pour leur donner les informations".

Pendant l'interruption totale de la circulation à la gare de Cornavin, un dispositif de substitution par bus, cars et trams sera mis en place. [CFF]

Un important dispositif de substitution par bus, cars et trams a été mis en place en raison de cette interruption du trafic ferroviaire. Les temps de trajet sont cependant plus longs. Pour un trajet Genève - Lausanne, par exemple, il faudra prévoir 1h15 au minimum, contre 40 minutes habituellement. Les CFF recommandent de consulter l’horaire en ligne avant chaque voyage.

Charlotte Onfroy-Barrier/edel avec ats