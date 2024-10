Accord entre le Groupe Mutuel et l'Hôpital de la Tour sur la prise en charge des patients en privé et semi-privé

Le Groupe Mutuel et l'Hôpital de La Tour à Meyrin (GE) ont trouvé un accord tarifaire. Les hospitalisations des assurés bénéficiant d'une couverture complémentaire en privé et en semi-privé sont à nouveau prises en charge depuis le 1er octobre dans cette clinique privée.

L'information révélée vendredi par Le Temps a été confirmée par l'Hôpital de la Tour. Le Groupe Mutuel avait dénoncé la convention qui le liait à l'établissement suite à un différend sur la facturation des prestations hôtelières et cliniques. Les assurés en privé et en demi-privé n'étaient plus remboursés pour les soins dans cet établissement depuis le 1er mai.

>> Relire : Helsana tourne le dos à l'Hôpital de la Tour: "C'est rapide de dire qu'on est trop cher", réagit le directeur et "On ne peut plus cautionner des tarifs aussi abusifs" à l'Hôpital de La Tour, défend le directeur du Groupe Mutuel

Les négociations ont finalement abouti à un accord qui permet aux quelque 1200 patients genevois concernés et assurés en complémentaires auprès du Groupe Mutuel de bénéficier à nouveau des prestations médicales de l’Hôpital de La Tour. L'accord signé porte sur les trois prochaines années.

Helsana est aussi partie

Dans la foulée de la discorde entre le Groupe Mutuel et l'Hôpital de la Tour, Helsana avait aussi claqué la porte de la clinique privée. L'assureur zurichois contestait les tarifs pratiqués par l'Hôpital de la Tour qui seraient, selon lui, parmi les plus élevés de Suisse. Selon le Temps, les négociations sont en cours. L'Hôpital de la Tour ne communique pas sur ce dossier.

>> Lire aussi : Une "opacité complète" règne dans les accords entre assureurs et hôpitaux privés

ats/ami