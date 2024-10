À Genève, un club de l'Usine réserve des billets bon marché pour les personnes "queers et racisées"

Un club de L’Usine, haut lieu de la culture alternative à Genève, réserve des billets à tarif réduit pour les personnes "queers et racisées". Cette initiative, qui se veut inédite en Suisse, suscite le débat sur l'inclusivité et la discrimination positive.

Dans l'enceinte de l'Usine, un nouveau club baptisé Le Kauri propose une politique tarifaire qui interpelle: sur les 200 billets disponibles lors de chaque soirée - avec des prix allant de 5 à 15 francs - 20 places au tarif le plus bas sont d’office réservées pour les personnes LGBT+ et racisées.

Le collectif The Shell à l'origine de ce bar alternatif, lui-même composé d'artistes queers et racisés, défend sa démarche au nom de l'inclusivité. "En offrant des tarifs réduits à certaines personnes, nous encourageons la participation des communautés qui, statistiquement, rencontrent des difficultés d'accès aux espaces culturels en raison des inégalités structurelles dans notre société", explique le collectif samedi dans le 19h30.

Nos places les moins chères ne sont pas réservées uniquement aux personnes queers et racisées, mais ouvertes à tout le monde. Nous ne pratiquons pas de tri à l’entrée, chacun peut payer selon ses moyens Collectif The Shell

Pour instaurer son système de prix, le collectif s’est inspiré d’autres espaces culturels en France et en Belgique. "Les retours de notre public sont favorables à une échelle de prix adaptée aux moyens de chacun. Notre volonté est simplement de facilité l’accès aux espaces culturels nocturnes pour les membres de notre communauté qui bien souvent font face à une certaine précarité."

Une initiative qui divise

Cette initiative divise le monde politique genevois. Maxime Provini, président du PLR Ville de Genève, exprime sa consternation: "Lutter contre une discrimination en en créant une nouvelle, ce n'est pas du tout la bonne réponse. On est dans un lieu qui est ouvert à tous et qui le sera toujours et on n'a pas besoin de faire des tarifs différenciés en fonction de critères qui sont tout à fait abstraits."

Il n'y a pas d'interdiction d'accès, ce qui aurait été beaucoup plus dur, si on avait dit que les personnes blanches ou masculines n'entrent pas. Sami Kanaan, conseiller administratif en charge de la Culture

Adrian Stiefel, responsable de l'Antenne LGBTI Genève, s'interroge sur la perception de cette mesure: "L’intention est louable. C’est important de créer des ‘safe space’, des espaces de sécurité pour un groupe social qui a pu ou peut être marginalisé ou discriminé. Maintenant, est-ce que cette décision d'appliquer une différence au niveau des tarifs va plutôt creuser un clivage? Dans une volonté d'inclure un plus grand nombre, on peut parfois aussi être amené à appliquer des mesures qui peuvent finir par être excluantes sur d'autres personnes."

Acceptable pour la Ville de Genève

Le Kauri [Le Kauri]

La Ville de Genève accorde plusieurs subventions aux associations hébergées au sein de l’Usine. Sami Kanaan, conseiller administratif en charge de la Culture, voit le système tarifaire du Kauri d’un bon oeil. "Je comprends que ça suscite des réactions. Mais en même temps, il n'y a pas de problème du moment que ça suscite le débat autour des discriminations qui sont malheureusement encore réelles. En plus, on parle d'une différence entre 5 et 15 francs et il n'y a pas d'interdiction d'accès, ce qui aurait été beaucoup plus dur, si on avait dit que les personnes blanches ou masculines n'entrent pas", fait valoir le socialiste.

The Shell propose un programme varié incluant DJ, musique live et lectures, avec l'ambition affichée d'offrir un espace pour tous, tout en cherchant à favoriser l'accès des personnes issues de minorités.

Sujet TV: Guillaume Martinez

Adaptation web: itg