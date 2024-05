A Genève, les quartiers "sulfureux" du passé se cachent en ville

La ville du bout du Léman, bastion du protestantisme, est-elle si austère qu'on le pense? Alors qu'aujourd'hui les Rues-Basses sont consacrées aux emplettes, au XIXe siècle, les maisons closes y avaient pignon sur rue. Couleurs locales a retracé l'évolution des lieux de prostitution à travers la Cité de Calvin.

A quelques centaines de mètres de la cathédrale Saint-Pierre, en Vieille-Ville de Genève, un quartier tranquille cache bien son jeu. "C'était la rue des Belles-Filles" et ici "la rue Chausse-Coq", raconte Catherine Hubert Girod, une guide qui propose de visiter les quartiers "sulfureux" de la cité.

Dans cet ancien quartier libertin, des noms comme "impasse du Vieux-Bordel" (l'actuelle rue Maurice) et "rue Chausse-Cul" (l'actuelle rue Chausse-Coq) ont fleuri en raison des nombreuses prostituées qui exerçaient sur place.

Au XVe siècle, le prince-évêque décide de restreindre ce commerce jugé immoral et de "concentrer" toute l'activité liée au sexe "dans ces rues-là", précise encore la Genevoise.

Tournant calviniste

Avec l'arrivée de Calvin et l'adoption de la Réforme protestante en 1536 à Genève, la prostitution est tout simplement bannie. La profession est donc reléguée aux faubourgs de la ville, notamment dans la rue des Etuves (rive droite), où les filles de joie fréquentent des bains publics mixtes.

>> Carouge était aussi un "centre de contrebande et de prostitution", explique l'historien André Corboz : L'invention de Carouge / Dimensions / 42 min. / le 18 mars 1971

Plus en dehors de la ville, une "citée de perdition" sert également au "défoulement" des Genevois: Carouge. Au début, il ne s'agissait que d'une ville de western, (...) une espèce de centre de contrebande et de prostitution", explique l'historien André Corboz dans une archive de la RTS de 1971. Des affiches étaient même placardées en Vieille-Ville pour exhorter les citoyens à renoncer à leurs escapades.

La prostitution n'a pourtant pas disparu de Genève. Si aujourd'hui, au coeur des Rues-Basses, les restaurants et enseignes dominent largement, au XIXe siècle l'ambiance était tout autre.

ll y avait tout autant de commerces, mais aussi des maisons closes, réglementaires et clandestines Catherine Hubert Girod , guide à Genève

A l'époque, "des maisons closes, réglementaires et clandestines," ont vu le jour sur l'artère commerçante. Une des maisons avait particulièrement du succès. On le voyait grâce aux "lourds impôts" qu'elle payait, souligne la guide.

Une association créée aux Pâquis

ll faut attendre 1925 pour que ces lieux de luxure soient interdits à Genève. L'activité se déplace alors progressivement vers la rive droite, proche de la gare, des hôtels et des autres établissements de la vie nocturne.

En 1982, les travailleuses et travailleurs du sexe des Pâquis s’organisent en association. L'initiative vient notamment de Grisélidis Réal, une artiste, écrivaine et péripatéticienne. La militante et membre fondatrice, décédée en 2005, a légué toutes ses archives (documents historiques, coupures de presse, etc.) à l'association Aspasie. Ces dernières sont accessibles au public.

>> Lire à ce sujet : Le Grand format consacré à Grisélidis Real

Sujet TV: Gianluca Agosta

Adaptation web: Doreen Enssle