A Genève, le futur visage de la gare souterraine de Cornavin dévoilé

D'ici à 2038, une toute nouvelle partie souterraine devrait voir le jour à la gare Cornavin. Les plans définitifs de cette extension, présentés mardi, prévoient la création d'un quai à deux voies de 420 mètres de long.

"Sous-capacité des trains aux heures de pointe", "manque de place" pour les clientes et clients: à Genève le constat d'une gare dans laquelle on commence sérieusement à se sentir à l'étroit est clair.

L'objectif de l'extension souterraine prévue d'ici à 2038 est justement d'y remédier. L’avant-projet est désormais terminé et il a été présenté mardi en présence de l’ensemble des partenaires: les CFF, l'Office fédéral des transports (OFT), le Canton et la Ville de Genève.

Plus de trains, plus de place

Un nouveau quai souterrain à deux voies, de 420 mètres de long, permettra d’accueillir plus de trains. De plus, "nous allons tripler le nombre de surfaces à disposition pour déambuler dans la gare", a également assuré mardi devant les médias Vincent Ducrot, directeur des CFF.

Les travaux, budgétés à deux milliards de francs, sont financés à 77% par la Confédération, 16% par le canton de Genève et 7% par la Ville. Ils vont durer environ neuf ans et devraient commencer au plus tôt en 2030, en fonction de la durée de la procédure.

Après Zurich et Berne, Genève est la troisième gare la plus fréquentée de Suisse, avec un passage moyen de 170'000 personnes par jour. Mais sur ce nombre, seule la moitié - 88'500 voyageurs - prend effectivement le train. L'avant-projet va encore être affiné en vue de sa mise à l'enquête en 2027.

ats/doe