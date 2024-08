A Genève, élèves et familles sont plutôt largement satisfaites de l'école publique

Le Conseil d'Etat genevois a présenté jeudi un vaste sondage sur la satisfaction des bénéficiaires de l'école genevoise, à savoir les élèves et leurs parents. Les résultats sont plutôt positifs, mais les élèves dénoncent un trop-plein de devoirs à la maison et constatent des violences à l'école.

Quelque 38'000 familles et 53'000 enfants ou adolescents ont répondu au sondage lancé ce printemps et les résultats ont de quoi surprendre les détracteurs de l'école publique. Ainsi, 82% des élèves du primaire ont exprimé leur satisfaction générale à l’égard de leur scolarité, et 63% au secondaire 2 (collège).

Le succès est toutefois plus mitigé au secondaire 1 (CO) avec à peine un peu plus de la moitié des élèves (55%) qui se disent heureux et heureuses de leur relation à l'école. Du côté des parents, une écrasante majorité est contente des relations entre leurs enfants et l'école, mais aussi l'apprentissage. Dans les deux voies de formation, le taux de satisfaction des familles varie entre 85% (CO) et 95% (structures d'accueil).

Toutes les familles dont les enfants sont scolarisés à Genève ont reçu un questionnaire, ainsi que tous les élèves de la 3P à la fin du collège. Le taux de participation global est de 50% pour les familles et de 68% pour les élèves. Les thèmes abordés concernaient entre autres la qualité de l’enseignement, ses contenus, le lien avec l'école, le sentiment de sécurité ou l'horaire scolaire.

Trop de devoirs, pas assez de cafétérias

Ces chiffres sont globalement "encourageants" pour la conseillère d'Etat chargée de l'Instruction publique Anne Hiltpold, souvent critiquée et en particulier par son propre parti, le PLR. Ce sondage sert toutefois de baromètre, il n'est "pas un programme politique", a-t-elle néanmoins tenu à préciser.

Parmi les points négatifs, trois quarts des élèves du CO estiment qu'ils ont trop de devoirs à la maison. Et plus grave, environ un tiers des élèves du primaire et du secondaire disent constater des violences dans leurs écoles. Par ailleurs, 13% des élèves du primaire et 6% des élèves du CO ont rapporté être victimes de harcèlement scolaire.

Au sujet des repas à l'école, 62% des familles estiment que l'offre n'est pas suffisante, tandis que moins de 60% des élèves se disent satisfaits. Par ailleurs, 79% des élèves du CO qui n'ont pas de cafétéria dans leur école aimeraient en avoir une.

Du côté des pistes d'amélioration, une courte majorité d'élèves du primaire aimerait finir l'école en début d'après-midi et pouvoir faire des activités parascolaire le reste de la journée. L'idée séduit aussi leurs parents, dont une majorité souhaiterait également modifier le calendrier des vacances.

jop avec mm