A Genève, des associations se mobilisent pour protéger le Rhône

A Genève, le Rhône est en danger, estime la Plateforme Nature et Paysage Genève et les treize associations qui la composent. Un manifeste a été publié mardi appelant à des actions concrètes. Le but: préserver le fleuve, ses rives et sa faune des menaces grandissantes qui pèsent sur lui dans le canton.

Selon les organisations environnementales, l’écosystème du Rhône est menacé. La biodiversité s’effondre, les populations de poissons sont fragilisées et les habitats naturels continuent de se détériorer. À cela s’ajoutent des pressions toujours croissantes, notamment dues à l’intensification du tourisme et du transport fluvial, l’expansion des sites industriels sur les berges, ainsi qu’aux barrages hydroélectriques. Ces derniers, bien qu’indispensables pour la production d’énergie, fragilisent fortement l'équilibre du fleuve. Soutien des autorités nécessaire Et les défis ne s’arrêtent pas là. Différents projets d’aménagement prévus dans le canton risquent d’accroître la pression sur le Rhône dans les années à venir. Ces développements préoccupent la Plateforme Nature et Paysage Genève, qui entend jouer un rôle actif pour minimiser leurs impacts. Dans son manifeste, la plateforme appelle à faire de la protection du Rhône une priorité. Cela passe par exemple par la revitalisation du fleuve, le nettoyage des rives, la sensibilisation des nageurs ou encore l'arrêt des écluses qui perturbent les animaux aquatiques. Pour y arriver, la plateforme compte sur le soutien des autorités. Contacté à ce sujet, le Département du territoire a assuré qu’il dévoilerait prochainement des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations soulevées. Charlotte Frossard/hkr