Une formation pour le tir hypodermique proposée à Fribourg

Le Service fribourgeois de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a dispensé une formation qualifiante au tir hypodermique et au bon usage des produits d'immobilisation. Cette première s'adressait aux gardes-faune professionnels et aux détenteurs privés de Suisse romande.

La formation est reconnue par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), a indiqué l'Etat de Fribourg. En tout, 34 personnes provenant des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et du Jura ont participé à la journée de formation dans la forêt de Galm, à Cormondes, dans le district du Lac. Parmi les produits figurait la kétamine. Depuis mai 2019, elle est considérée comme stupéfiant en Suisse. La substance est toutefois utilisée en combinaison avec de la xylazine, un anesthésiant pour animaux, pour obtenir le mélange de Hellabrunn, précise le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV). Il s'agit d'un anesthésique administré par le biais d’un fusil à air comprimé à certains animaux sauvages vivant dans la nature (bouquetins, chamois, cerfs), au gibier détenu en enclos (daims ou cerfs) ou aux animaux de rente en cas d’urgence ou dans le but d’une étude sur la faune sauvage, détaille le communiqué. Eviter le tir fatal La kétamine ne peut être remise qu’à des personnes responsables et compétentes qui disposent d’une attestation. Dans le canton de Fribourg, cette substance est détenue de manière sécurisée par le SAAV, les vétérinaires autorisés et le Service des forêts et de la nature (SFN). La journée de formation comprenait un volet théorique sur le bon usage des produits d'immobilisation à distance, dont la kétamine, et du fusil hypodermique, ainsi qu’un volet pratique: manipulation du fusil, préparation du mélange, ou encore surveillance de l’anesthésie pour éviter que le tir ne soit fatal à l’animal. La formation est suivie d’un examen écrit permettant d’obtenir l’attestation en cas de réussite. Aucun rattrapage n'est possible en cas d’échec. ats/ebz