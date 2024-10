Une campagne de prévention contre les abus sexuels lancée par le diacre Daniel Pittet à Fribourg

Une vaste campagne de prévention contre les abus sexuels pédophiles a été lancée en début de la semaine à Fribourg. De larges messages sont placardés sur plusieurs bus qui circulent dans le canton. À l'origine de la démarche, le diacre Daniel Pittet, lui-même ancienne victime.

Dans son livre publié récemment, "Insoutenables secrets", qui aborde la délicate question des abus sexuels commis dans le secret policé des cadres familiaux, le diacre de Rossens revient sur son parcours et son expérience avec de nombreuses victimes, et plusieurs agresseurs. Il ébauche aussi certaines pistes pour parler de la question.

L'affiche placardée dans les transports publics fribourgeois.

Pour aller plus loin et diffuser son message, Daniel Pittet a également financé cette campagne de six mois par l’intermédiaire de la régie publicitaire Media F. Elle comprend des grands affichages sur les bus de deux lignes de l'agglomération fribourgeoise ainsi que sur deux véhicules dans la région de Bulle et de la Singine.

Le visuel affiche le slogan "Abus sexuels: Parlons-en, agissons!" sur l'image d'un enfant brandissant une pancarte sur laquelle est écrit le mot "Non" dans les trois langues nationales. Le message se décline aussi sous forme d'affichettes et de courtes vidéos dans chaque véhicule du canton.

Des refus rares mais difficiles à transgresser

"Quand j'ai revu et parlé à mon agresseur, il m'a dit que je n'avais jamais dit non, et que donc j'avais eu du plaisir. Dès qu'il a dit ça, j'ai tout de suite pensé à cette petite carte", explique Daniel Pittet mercredi soir dans l'émission Forum. Une contribution "qui n'est rien du tout", mais dont il est persuadé de l'efficacité. "Aucun violeur n'ira contre le 'non'", estime-t-il.

Il invoque une certaine "fragilité" des agresseurs, qui sont "manipulateurs" justement pour ne pas avoir à faire face à un refus. "Et derrière il y a aussi la menace de faire appel à la police ou au numéro 147", argue-t-il.

L'objet de la carte reste avant tout symbolique, explique-t-il. "Il faut surtout éduquer les enfants, dans les familles, à dire non. Un 'non', vous ne pouvez pas le transgresser. Je connais une quarantaine de pédophiles, et ils disent tous que si on leur avait dit 'non', ils ne l'auraient pas fait. C'est en tout cas ce qu'ils disent."

Car son action, Daniel Pittet la mène auprès des victimes mais aussi des agresseurs, auxquels il souhaite également venir en aide. "Le plus important, c'est de s'occuper des personnes qui violent. Ce sont des gens extrêmement dangereux qui cassent des vies. Moi, j'ai eu ma vie cassée jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que je continue. (...) Les violeurs doivent savoir qu'ils cassent des vies", conclut-il.

Propos recueillis par Mehmet Gultas

Texte web: jop