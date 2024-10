Un budget 2025 équilibré pour le canton de Fribourg grâce à des sacrifices

L'Etat de Fribourg a finalement élaboré un budget 2025 présentant un bénéfice de quelque 700'000 francs qui respecte le principe constitutionnel de l’équilibre. Complexe, sa préparation a impliqué des arbitrages d'envergure. Le programme d'assainissement est confirmé.

"La croissance des charges a été contenue grâce à une priorisation serrée des dépenses", a indiqué mercredi le président du Conseil d'Etat Jean-Pierre Siggen. La copie comprend une augmentation ciblée des nouveaux emplois, le renoncement à toute indexation des salaires et un étalement de mesures votées par le Grand Conseil.

Le budget intègre encore une réévaluation des revenus fiscaux et une indexation de l'impôt sur les véhicules. Début juillet, le grand argentier cantonal se trouvait encore face à un découvert supérieur à 100 millions de francs. Au total, les dépenses se montent à 4,33 milliards, soit une hausse de 2,1% ou de 89,1 millions.

Les charges de personnel sont en augmentation de 26,9 millions. Dans ses arbitrages, le Conseil d’Etat s’est vu "contraint" de ne pas indexer les salaires, contrairement aux deux années précédentes où le renchérissement avait été pleinement accordé. L’évolution salariale ordinaire est maintenue (+1,1% pour la masse salariale).

Tout comme la création de 115 postes de travail (en équivalent plein temps, EPT), "indispensables au bon fonctionnement de l'Etat", dont plus de 70% dans l'enseignement. La dotation des ressources humaines pour l'Université de Fribourg, le pouvoir judiciaire et le Service de l'enfance et de la jeunesse a été renforcée.

Primes maladie

Du côté des revenus, les recettes fiscales évoluent en hausse, notamment pour l’impôt sur le bénéfice des personnes morales et celui sur le revenu des personnes physiques. Quant à l'apport de la péréquation financière fédérale, il recule de 12,8 millions de francs, après avoir augmenté fortement ces trois dernières années.

Et la tendance des paiements péréquatifs s’inverse dès l'an prochain. En revanche, les subventions fédérales pour la réduction de l’assurance maladie croissent de 12 millions de francs, à l'instar des aides du Canton en la matière où le budget 2025 prévoit un montant additionnel de 11,9 millions.

Avec 147,8 millions, le budget recourt aux fonds et provisions de manière significative, mais moins que la copie antérieure (-46,4 millions). Cela concerne par exemple les prélèvements sur le fonds d’infrastructures (-13,1 millions) et sur le fonds de l’énergie (-16,2 millions), en fonction des dépenses retenues.

Pour la troisième année consécutive, un prélèvement sur la provision BNS est prévu.

Assainissement

La dégradation "significative" des perspectives financières rend nécessaire l’élaboration d’un programme d’assainissement, a confirmé Jean-Pierre Siggen. "Les excédents de charges continueront de croître." Les travaux et les réflexions sont lancés, avec l'ambition de présenter un document au printemps prochain.

Avec en toile de fond l'impérieux respect du principe constitutionnel de l’équilibre budgétaire. Le programme d’allégement des finances fédérales instauré par la Confédération "impactera inévitablement" par ailleurs les finances de l'Etat, "dans des proportions qui restent à définir".

>> Lire à ce sujet : Le Conseil fédéral veut économiser 3,6 milliards en 2027, notamment au détriment du social et Le Conseil fédéral veut économiser 3,6 milliards en 2027, notamment au détriment du social

Enfin, le gouvernement conserve une "importante" enveloppe d'investissements, avec 260,1 millions de francs. "Grâce à la politique prudente des dernières années", a précisé le grand argentier. Avec un taux de 51,9%, le degré d'autofinancement se situe nettement en dessous du niveau de 80% considéré comme "sain".

Le budget laisse apparaître une insuffisance de financements de 100,6 millions. Au chapitre des réactions, la gauche et les syndicats ont déploré le projet. Le Conseil d'Etat veut "tondre" un personnel "qui paie l'addition", a condamné le SSP. Les députés se pencheront sur la question en novembre.

cab avec ats