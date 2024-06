Quand Les Paccots faisaient office de plaque tournante du trafic international d'héroïne

Les habitants des Paccots n'en sont toujours pas revenus: dans les années 80, une bande criminelle se livrait au commerce international d'héroïne depuis un chalet du village, transformé en laboratoire clandestin. Avec son démantèlement en 1985, la Suisse prend conscience qu'elle n'est pas épargnée par le narcotrafic.

Le 11 novembre 1985 dans la soirée, la police fribourgeoise prend d'assaut un chalet dans le paisible village des Paccots. Baptisé "L'Armailli", ce bâtiment aux allures des plus banales dissimule un laboratoire clandestin de transformation de morphine-base provenant du Liban en héroïne destinée au marché américain.

Les agents découvrent 10 kilos de drogue presque pure. Pour les stups suisses, c'est alors une prise record. Dans l'ensemble, quelque 300 kilos de stupéfiants sont sortis de cette fabrique. Deux jours plus tard, le téléjournal de la TSR loue un "beau coup de filet réalisé avec les polices française et américaine". L'opération "permet de démanteler l'énorme filière d'héroïne du clan Benevento aux Etats-Unis".

Des trafiquants à la carrure internationale

En plus de cette saisie historique, les forces de l'ordre ont interpellé six trafiquants à travers la Suisse. Parmi eux se trouvent quatre figures du grand banditisme français, membres pour certains de la French Connection, un réseau de trafic d'héroïne entre les Etats-Unis et la France.

"Aucun policier présent ne s'attendait à arrêter des gens de ce calibre", raconte dans l'émission Couleurs Locales Michel Genoud, ancien inspecteur de la brigade fribourgeoise des stupéfiants et cheville ouvrière de l'enquête.

>> Ecouter le traitement de l'affaire dans le Journal du soir de l'époque : RTS Un laboratoire d'héroïne aux Paccots! / Journal du soir / 20 min. / le 13 novembre 1985

Ces truands sont Philippe Wiesgrill, chimiste à la réputation mondiale, Charles Altiéri, un homme de main qui a gravi les échelons du crime organisé marseillais, et Jean Guy, un caïd de Nîmes. Mais c'est un quatrième homme qui va retenir l'attention: François Scapula.

"Il a une personnalité indépendante et est lié au milieu marseillais de la French Connection pour faire des sous. Mais apparemment, ce n'est pas du tout un homme de bande", décrit le journaliste indépendant Jean-Brice Willemin.

>> A lire également sur le sujet : De l'héroïne aux Paccots

Un informateur de la police

Dans cette affaire, il tient le rôle du cerveau, mais aussi de balance. On le présente comme celui qui a vendu son compère, Charles Altiéri, pour l'assassinat du juge d'instruction Pierre Michel, magistrat anti-mafia tué à Marseille quelques années plus tôt.

François Scapula livre aussi des informations sur le clan américain des Benevento. "Il a considéré que c'était peut-être utile de se mettre dans un statut de repenti", explique Jean-Brice Willemin. Charles Altiéri, de son côté, avoue sa participation au meurtre du juge Michel lors de l'enquête fribourgeoise, avant de se rétracter.

Le 11 novembre, les forces de l'ordre interpellent également deux Fribourgeois de moindre stature: Oscar H., le coursier, et Marcel Z., alors sexagénaire, qui a organisé l'implantation dans le village des Préalpes. La bande avait choisi de s'installer aux Paccots pour la tranquillité qui y règne.

Un procès sous haute surveillance

Le procès - hors norme - s'ouvre le 20 octobre 1987. Le tribunal criminel s'est installé pour l'occasion dans la caserne militaire de la Poya à Fribourg, protégée par un important dispositif de sécurité. Les autorités redoutent des représailles du crime organisé.

François Scapula, Philippe Wiesgrill et Charles Altiéri sont condamnés à 20 ans de prison et les autres écopent d'une peine plus légère. Les membres de la "Dzodzet Connection" feront encore parler d'eux pour plusieurs évasions.

>> Les images du verdict du retentissant procès de la bande des Paccots : Verdict du procès de l'affaire des Paccots / Télé Journal / 2 min. / le 27 octobre 1987

Zone d'ombre

La plus retentissante de ces évasions, d'abord tenue secrète, est rendue publique en 2001, un an après les faits. Le quotidien La Liberté rapporte l'évasion de François Scapula, qui craignait une extradition vers la France. L'homme, qui avait fourni des tuyaux aux polices des deux côtés de l'Atlantique, avait peur d'être reconnu - et liquidé - par le milieu.

De la bande des Paccots, seul celui qu'on surnomme désormais "Scapu la Balance" reste aujourd'hui introuvable. A-t-il été, en réalité, extradé vers les Etats-Unis pour y vivre sous protection en raison de sa collaboration avec la justice? Vit-il plutôt en cavale? Ou est-il mort? Le mystère reste entier.

Sujet TV: Hannah Schlaepfer

Adaptation web: Antoine Michel