Philipp Müller nommé futur directeur général de l'Hôpital fribourgeois

Philipp Müller sera le nouveau directeur général de l’Hôpital fribourgeois (HFR). Ancien directeur administratif et financier du CHUV, à Lausanne, et actuel vice-président du conseil d’administration de l'HFR, il succédera à Marc Devaud le 1er mars 2025 .

Avec Philipp Müller, l’HFR peut "compter sur un directeur général disposant d’une solide expérience de gouvernance d’une institution hospitalière d’envergure", s'est réjoui mercredi le conseil d'administration. La nomination a été approuvée mardi par le Conseil d'Etat fribourgeois.

Philipp Müller est né en 1974 à Zurich, précise le communiqué. Parfaitement bilingue, il a effectué ses études universitaires d’histoire économique et d’économie à l’Université de Lausanne, où il a obtenu un doctorat en 2010, et dispose d’un Executive Master of Public Administration de l’Université de Berne.

Quant à Marc Devaud, en poste depuis six ans, il restera à la tête de l'HFR jusqu’au 1er mars prochain. Il a "piloté la première phase de la mise en œuvre de la Stratégie 2030 dans le contexte difficile du Covid-19 avec succès", a relevé Annamaria Müller, présidente du conseil d'administration, cité dans le communiqué.

ats/ostolu