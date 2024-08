Nouvelle attraction à Charmey dès juin 2025: un sentier de randonnée parsemé de 7 toboggans

Le sentier de toboggans à Charmey (FR) verra bien le jour. Le permis de construire est arrivé lundi sur la table de la commune fribourgeoise. Un sentier de 2,5 km parsemé de 7 toboggans de 30 à 60 mètres de long reliera le sommet de Vounetz à la station intermédiaire des télécabines.

Cette nouvelle attraction touristique devrait attirer 15'000 visiteurs supplémentaires dans cette station de moyenne montagne. Actuellement, il n'existe que deux sentiers de ce type en Europe: tous deux en Autriche.

Télécharmey et la commune de Val-de-Charmey ont tenté de ne laisser aucun détail au hasard pour éviter que ce gros projet ne boive la tasse. Celui-ci n'a d'ailleurs attiré qu'une seule opposition, retirée après une séance de conciliation.

>> Relire : Une seule opposition au sentier aux sept toboggans à Charmey

Se diversifier pour survivre

Pour Claude Gendre, directeur de Télécharmey, interrogé dans La Matinale de mercredi, "c'est vraiment un soulagement. C'est vrai que nous avons dû chercher beaucoup de solutions pour minimiser au maximum l'impact sur le paysage, la nature. On a caché les toboggans pour faire en sorte qu'à distance, quand on rentre dans la vallée de la Jogne, on ne soit pas dérangé par une nouvelle infrastructure".

Ce projet est majeur pour Télécharmey, car pour ces remontées mécaniques de moyenne montagne, proposer autre chose que le ski est désormais une question de survie. "Il faut diversifier, amener une transition 4 saisons. Pour pouvoir se différencier des autres, il faut amener quelque chose qui donne envie aux gens de venir, on ne peut pas faire la même chose partout. Pour nous, c'était vraiment une question de survie ou en tout cas de pérennité confortable pour l'avenir", explique encore Claude Gendre.

Des problèmes de parkings à résoudre

Ce sentier devrait également apporter quelques défis à la commune de 2500 habitants: "Il est clair qu'en termes de fréquentation, cela va amener beaucoup plus de véhicules sur la commune. Ce sera un défi de faire face à cette nouvelle situation et de trouver des solutions à ces problématiques de parking. On travaille également en parallèle avec les transports publics pour augmenter la cadence", a de son côté expliqué Gonzague Charrière, syndic de Val-de-Charmey.

Le projet est estimé à un million de francs et devrait offrir ses premières glissades en juin prochain.

>> Ecouter l'interview de Gonzague Charrière, syndic de Val-de-Charmey : Keystone - Adrien Perritaz Charmey pourrait bientôt accueillir un sentier de tobbogan: réaction de Gonzague Charrière, syndic de Val-de-Charmey / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:20

Sujet radio: Muriel Ballaman

Adaptation web: faj