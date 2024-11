Nouveau centre de formation pour les apprentis à Villaz-St-Pierre

Les autorités et le tissu économique viennent d'inaugurer le campus Le Vivier, à Villaz-St-Pierre (FR). Une journée portes ouvertes s'est déroulée samedi, avec visite du bâtiment, découverte de plus de 50 métiers et participation à des ateliers avec des apprentis.

Pensé et construit par l’Association du Centre professionnel cantonal (ACPC), dépendant du Service de la formation professionnelle (SFP), le campus Le Vivier abrite les ateliers de cours interentreprises (CIE) "les plus modernes du pays", ont affirmé les autorités pour l'occasion. "Ce bâtiment, avec celui de Pôle7 à Courtaman, offre à notre jeunesse et à notre économie le plus beau des outils qui permettra de promouvoir encore la formation professionnelle", a relevé jeudi le conseiller d'Etat Olivier Curty, chargé de l’économie, l’emploi et la formation professionnelle, également président de l’ACPC. En fonction depuis août La construction rassemble sous un même toit dix associations professionnelles de secteur d’activité. Ces dernières ont commencé à utiliser l'outil depuis la rentrée d’août 2024. Chacune a investi du temps et de l’argent pour aménager des locaux à la pointe de la technologie, précise le communiqué. Le nouveau bâtiment répond aux principes de durabilité, notamment avec l’implantation de 4000 mètres carrés de panneaux solaires sur son toit, l’installation de pompes à chaleur et l’utilisation de matériaux précis comme le béton recyclé, l’acier inoxydable et le verre. Le projet, devisé à 75 millions de francs au moment de sa présentation en juin 2020, vient répondre à des objectifs précis. Ceux-ci sont liés à la localisation, près de Romont, à l'accessibilité par transports publics, à des locaux favorisant les synergies entre les métiers et la possibilité d'extension. ats/miro