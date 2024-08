Morat élu "village suisse" de l'année 2024

Le titre de plus beau village de Suisse 2024 a été donné mardi à Morat (Fribourg). Il a séduit le lectorat de l’Illustré, de la Schweizer Illustrierte et de la Domenica tessinoise grâce à son architecture, sa situation géographique et son bilinguisme.

C’est notamment l'architecture de Morat, si typique et que tous les guides mettent en évidence, qui lui a permis d'être favori face aux cinq autres finalistes - Stein am Rhein (SH), Werdenberg (SG), Giornico (TI), Bursins (VD) et Silvaplana (GR) - en lice pour remporter cette distinction en 2024. En 2022, le cachet du bourg médiéval lui avait déjà valu les honneurs de l’Organisation mondiale du tourisme. Plus locale, cette nouvelle distinction est appréciée pour une autre raison: elle touche le cœur de cible du tourisme dans la région. "Environ 80% des touristes viennent de Suisse et le reste, de l'international", indique Déborah Defalque, directrice marketing de Morat Tourisme. Pour tous les goûts La ville de Morat pendant son Festival des lumières. [KEYSTONE - ANTHONY ANEX] "Notre objectif est d'avoir un tourisme toute l'année" et de pouvoir proposer des activités ou des événements "tous les jours dans la vieille ville" pour la population locale, poursuit-elle. Chaque automne, depuis quatre ans, une agence lucernoise organise à Morat un voyage pour "urban sketchers", des touristes qui, au lieu d’une photo, préfèrent le dessin pour illustrer les lieux qu’ils visitent. Morat surplombe le lac du même nom et est idéalement situé au cœur de la région des Trois-Lacs, entre Berne et Lausanne. Sa situation géographique et son patrimoine architectural font la beauté de Morat. Mais son charme, lui, vient d’ailleurs. Maintenir l'équilibre habitants-touristes Pour Petra Schlüchter, syndique du village, son charme vient de ses habitants. "Les remparts, le lac, c’est beau. Mais tous ces éléments sont sans vie. Ce sont bien les gens, la population, qui font que Morat vibre et qui lui donnent ce rayonnement qui la rend si particulière", dit-elle. La priorité aujourd’hui, c’est donc de maintenir cet équilibre. Permettre à ses habitants de s'y sentir bien pendant que d’autres visitent leur ville. Sujet tv: Nicolas Beer Adaptation web: juma