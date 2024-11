Lieu chargé d'histoire, le château de Montet est en passe d'être vendu à sa commune

Propriété de mouvements religieux depuis 140 ans, le château de Montet (FR) est en passe d’être vendu à sa commune. Ses derniers occupants, les Focolari, ont fermé leur centre de formation ouvert en 1981.

Le lieu lui-même a une histoire mouvementée. Dès la fin du 19e siècle, il accueille l’institut Marini, un orphelinat connu en raison d’abus sexuels perpétrés sur des enfants. Il a ensuite abrité une école secondaire avant d’être racheté par les Focolari, un mouvement laïc italien.

>> Relire aussi : Maltraitances et abus sexuels ont bien eu lieu à l'Institut fribourgeois Marini

Ce départ est une occasion inespérée pour la commune. Ce n’est pas tous les jours que s’offre la possibilité d’acquérir un domaine de 40'000 m2 avec des bâtiments. Et ce alors qu’elle cherche de la place pour une crèche ou pour l’accueil extrascolaire, explique le syndic de la commune des Montets Sébastien Baudin dans le 12h30.

"Notre idée immédiate, c'est de louer les locaux existants", poursuit l'élu. En parallèle, il précise que l'objectif est de développer un mandat d'étude pour utiliser ce site de manière optimale, que ce soit d'un point de vue urbanistique, architectural ou de mobilité. "L'enjeu est de répondre aux besoins futurs de la commune et peut-être même à ceux de la région."

Un prix de vente à 29 millions

Et il n'est pas question pour les Focolari de spéculer sur le prix de vente. L’engagement social fait partie de leur ADN. Ils voulaient vendre à un prix qui reflète la valeur réelle du lieu. Dans l’idéal, ils voulaient trouver un acheteur qui œuvre aussi pour le bien commun. La commune cochait tous les critères. Le prix de vente a été fixé à 29 millions de francs. Un prix correct, selon Hugo Fasel, président de la commission de vente.

"On a fait une certaine concession vis-à-vis de la commune. Mais je pense que c'est correct et, à un moment, il faut aussi décider. Et si on sait que ça va passer dans de bonnes mains, il faut réaliser l'affaire."

La décision formelle d’achat doit être prise le 9 décembre prochain par la commune. Elle espère que le site soit rentable d’ici à deux ans.

Nicolas Beer/fgn