Le remboursement de l’aide sociale restera obligatoire dans le canton de Fribourg

Le Grand Conseil fribourgeois a terminé mercredi sa révision de la loi sur l’aide sociale. Dans ce toilettage, le principe du remboursement reste, sous certaines conditions.

Il aura fallu trois sessions du Parlement fribourgeois en juin, en septembre et en octobre pour revoir la loi sur l’aide sociale. Le camp bourgeois a finalement obtenu le remboursement de cette aide, mais sous certaines conditions.

Avant, quand on retrouvait un travail, le Canton exigeait le remboursement de l'aide sociale perçue. A l’avenir, seules les personnes ayant un revenu imposable en dessus de 57'000 francs par an devront rembourser l'aide sociale perçue. Une façon d’épargner les plus bas revenus.

Des effets vertueux, selon Philippe Demierre

Fribourg reste donc – avec Berne et le Valais – un des derniers cantons romands à demander, sous certaines conditions, le remboursement de l’aide sociale.

Pour le conseiller d'Etat chargé des affaires sociales Philippe Demierre (FR/UDC), rembourser l’aide sociale a un effet vertueux. "La personne qui a besoin de l'aide sociale et qui revient à meilleure fortune sera toute contente de rembourser cette aide", estime-t-il mercredi dans le 12h45.

Cette nouvelle loi fribourgeoise sur l’aide sociale entrera en vigueur en 2025.

Maurice Doucas/hkr